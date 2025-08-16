В Украине переписали цены на арбузы — сколько стоят бахчевые и где дешевле

Арбузы в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине ощутимо подешевели арбузы благодаря увеличению предложения на потребительском рынке. Посетители супермаркетов могут сэкономить часть бюджета, поскольку цены на бахчевые уже опустились до 5-15 грн/кг. В начале августа 2025 года стоимость была на 31% больше в среднем.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где удастся приобрести арбуз дешевле и что формирует цены на сельскохозяйственную продукцию.

Какая стоимость арбузов в Украине

Согласно данным аналитиков EastFruit, удешевление бахчевых стало возможным благодаря улучшению погодных условий на всей территории нашего государства. Производители ускорили уборочные работы, поскольку урожай созрел раньше, чем планировалось. Как результат — в супермаркетах увеличилось предложение арбузов.

"Сейчас арбузы реализуются на 78% дороже, чем в середине августа 2024 года. Отраслевые эксперты не прогнозируют заметного улучшения ситуации на рынке. По их словам, повысить цены удастся только владельцам арбузов высокого качества, а их предложение на рынке очень ограничено", — говорится в материале.

Мы проверили, за сколько продают 1 кг бахчевых в разных популярных супермаркетах Украины. Удалось выяснить, где потребителям выгоднее делать закупки, учитывая, что средний вес одного арбуза — 5 кг. Актуальные цены по состоянию на 16 августа находятся на таком уровне (минимальные показатели):

АТБ — 17,49 грн/кг;

Метро — 17,58 грн/кг;

Ашан — 17,90 грн/кг;

Новус — 17,99 грн/кг;

Фора — 18,90 грн/кг;

Варус — 19,90 грн/кг;

Сільпо — 22 грн/кг;

МегаМаркет — 24,30 грн/кг;

Fruit Time — 32,69 грн/кг.

Стоит уточнить, что цены указаны без учета скидок и акционных предложений. В большинстве известных сетей стоимость находится почти на аналогичном уровне — около 17-18 грн/кг. Это контрастирует с утверждениями специалистов EastFruit, якобы средние показатели опустились до 5-15 грн/кг.

Почему сельскохозяйственная продукция дорожает

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у генерального директора ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Павла Коваля, какие факторы больше всего влияют на удорожание сельскохозяйственных товаров. Первая причина — неблагоприятные погодные условия, из-за чего уменьшилось рыночное предложение.

"Не только сырьевая составляющая, которая есть в стоимости всех продуктов, вызывает подорожание. Например, подняли заработные платы, чтобы забронировать сотрудников — это не менее 20 тысяч гривен за одного человека в месяц? Вот это тоже закладывается в конечную стоимость", — рассказал Коваль.

Плюс не стоит забывать о тарифах на газ/электроэнергию, усложнении логистики, разрушении инфраструктуры из-за полномасштабной войны (фермерам приходится искать более защищенные склады для хранения урожая). Все это в комплексе поднимает себестоимость сельскохозяйственной продукции.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые супермаркеты Украины переписали цены на куриные яйца. Фиксируется незначительное удорожание упаковки категории С1, что объясняется ростом фьючерсов октября-ноября на рынке из-за снижения урожая зерновых культур.

Также мы писали, что в августе 2025 года молоко в супермаркетах стоит от 34,49 грн за 900 мл, но средняя цена держится выше 48 грн. Подорожание объясняют дефицитом сырья, сокращением поголовья и сезонным падением надоев.