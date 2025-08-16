Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика В Украине упали цены на популярный сезонный продукт — где дешевле

В Украине упали цены на популярный сезонный продукт — где дешевле

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 17:12
В Украине переписали цены на арбузы — сколько стоят бахчевые и где дешевле
Арбузы в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине ощутимо подешевели арбузы благодаря увеличению предложения на потребительском рынке. Посетители супермаркетов могут сэкономить часть бюджета, поскольку цены на бахчевые уже опустились до 5-15 грн/кг. В начале августа 2025 года стоимость была на 31% больше в среднем.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где удастся приобрести арбуз дешевле и что формирует цены на сельскохозяйственную продукцию.

Реклама
Читайте также:

Какая стоимость арбузов в Украине

Согласно данным аналитиков EastFruit, удешевление бахчевых стало возможным благодаря улучшению погодных условий на всей территории нашего государства. Производители ускорили уборочные работы, поскольку урожай созрел раньше, чем планировалось. Как результат — в супермаркетах увеличилось предложение арбузов.

"Сейчас арбузы реализуются на 78% дороже, чем в середине августа 2024 года. Отраслевые эксперты не прогнозируют заметного улучшения ситуации на рынке. По их словам, повысить цены удастся только владельцам арбузов высокого качества, а их предложение на рынке очень ограничено", — говорится в материале.

Мы проверили, за сколько продают 1 кг бахчевых в разных популярных супермаркетах Украины. Удалось выяснить, где потребителям выгоднее делать закупки, учитывая, что средний вес одного арбуза — 5 кг. Актуальные цены по состоянию на 16 августа находятся на таком уровне (минимальные показатели):

  • АТБ — 17,49 грн/кг;
  • Метро — 17,58 грн/кг;
  • Ашан — 17,90 грн/кг;
  • Новус — 17,99 грн/кг;
  • Фора — 18,90 грн/кг;
  • Варус — 19,90 грн/кг;
  • Сільпо — 22 грн/кг;
  • МегаМаркет — 24,30 грн/кг;
  • Fruit Time — 32,69 грн/кг.

Стоит уточнить, что цены указаны без учета скидок и акционных предложений. В большинстве известных сетей стоимость находится почти на аналогичном уровне — около 17-18 грн/кг. Это контрастирует с утверждениями специалистов EastFruit, якобы средние показатели опустились до 5-15 грн/кг.

Почему сельскохозяйственная продукция дорожает

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у генерального директора ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Павла Коваля, какие факторы больше всего влияют на удорожание сельскохозяйственных товаров. Первая причина — неблагоприятные погодные условия, из-за чего уменьшилось рыночное предложение.

"Не только сырьевая составляющая, которая есть в стоимости всех продуктов, вызывает подорожание. Например, подняли заработные платы, чтобы забронировать сотрудников — это не менее 20 тысяч гривен за одного человека в месяц? Вот это тоже закладывается в конечную стоимость", — рассказал Коваль.

Плюс не стоит забывать о тарифах на газ/электроэнергию, усложнении логистики, разрушении инфраструктуры из-за полномасштабной войны (фермерам приходится искать более защищенные склады для хранения урожая). Все это в комплексе поднимает себестоимость сельскохозяйственной продукции.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые супермаркеты Украины переписали цены на куриные яйца. Фиксируется незначительное удорожание упаковки категории С1, что объясняется ростом фьючерсов октября-ноября на рынке из-за снижения урожая зерновых культур.

Также мы писали, что в августе 2025 года молоко в супермаркетах стоит от 34,49 грн за 900 мл, но средняя цена держится выше 48 грн. Подорожание объясняют дефицитом сырья, сокращением поголовья и сезонным падением надоев.

продукты покупки арбуз супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации