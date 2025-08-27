Пищевой воск на овощах и фруктах — что должны знать украинцы о продуктах

Фрукты и овощи в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В течение года украинцы покупают продукты в супермаркетах — сезонные овощи и фрукты. Всегда необходимо проверять информацию о пищевых товарах, особенно аллергикам. Ведь плоды могут быть покрыты специальным воском, что классифицируется как пищевая добавка.

Об этом рассказали специалисты Госпродпотребслужбы на официальном сайте.

Как определить пищевой воск на продуктах

Согласно закону "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", сведения о съедобном товаре должны содержать упоминание об использовании в производстве или приготовлении определенных добавок, ароматизаторов, вспомогательных материалов и пр. Сюда входят и воски, которыми покрыты фрукты/овощи.

Узнать классификацию пищевого воска можно по маркировке:

E901 — пчелиный воск (белый или желтый), животного происхождения, используется для покрытия фруктов, орехов, конфет (может вызвать аллергию);

E903 — карнаубский воск, растительного происхождения (из листьев пальмы Copernicia prunifera), используется для покрытия цитрусовых, яблок, груш, дынь, манго;

E902 — канделильский воск, растительного происхождения, используется в кондитерских изделиях, иногда для фруктов;

E904 — шеллак, животного происхождения (из лаковых насекомых), используется для глазирования цитрусовых, яблок, тропических фруктов;

E914 — окисленный полиэтиленовый воск, синтетический, используется для покрытия цитрусовых и бананов.

Отметим, пищевой воск применяют как натуральный консервант и глазирующее вещество для улучшения внешнего вида и срока годности продуктов, предотвращения их порчи, сохранения свежести и тому подобное.

"Будьте внимательны, сознательно подходите к выбору пищевых продуктов, в том числе свежих овощей и фруктов, и внимательно ознакомьтесь с полной информацией, которая должна быть указана производителем (реализатором)", — констатировали в Госпродпотребслужбе.

Что будет с ценами на яблоки в Украине

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн пообщалась с президентом Украинской плодоовощной ассоциации Тарасом Баштанником и узнала, чего ожидать от цен на яблоки в ближайшее время. По его словам, стоимость сезонных овощей/фруктов начала снижаться, а наибольшее падение демонстрируют именно яблоки.

"Когда начнутся уже осенние сорта и потом еще зимние, то цена еще откатится. В результате в розничной продаже мы будем видеть стоимость яблок 20-25-30 гривен", — отметил эксперт.

По состоянию на июль 2025 года фрукты нынешнего урожая в среднем стоили 120 гривен за килограмм. В первой половине августа показатели в супермаркетах резко упали до 20-35 гривен. Тенденция к удешевлению будет продолжаться.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в конце лета 2025 года молодой картофель подешевел в среднем до 21,6 грн/кг, а в июле стоил почти на 7 грн дороже. По прогнозам экспертов, осенью цена может упасть до 10 грн/кг, но таким дешевым овощ будет недолго.

Также мы писали, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах и где украинцам найти самую дешевую упаковку. Минимальная стоимость в Варусе — около 54 грн за десяток фасованных яиц. А продукт в открытом лотке продают по 3,99 грн/шт.