Цены на кабачки изменились — что происходит в супермаркетах и почему надо покупать сейчас

В некоторых супермаркетах Украины переписали цены на популярный сезонный товар — кабачки. Мы промониторили предложения в разных продуктовых сетях и узнали, где потребителям выгоднее купить килограмм овоща. Нашим гражданам стоит поспешить, пока не началось планомерное удорожание кабачков.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами в супермаркетах в конце августа 2025 года.

Цены на кабачки в Украине

Этот овощ максимально популярен именно летом, когда его стоимость находится на самом низком уровне. Первые плоды появляются на прилавках супермаркетов/рынков в конце весны, но тогда цены могут "кусаться". В преддверии осени свежие кабачки присутствуют во всех украинских магазинах, в основном это фермерский продукт местного выращивания.

Мы проверили, за сколько можно купить 1 килограмм овоща по состоянию на 28 августа 2025 года. Диапазон минимальных цен в разных супермаркетах довольно большой — разница составляет более 10 грн. Именно столько стоят кабачки в Украине:

Варус — 21,60 грн/кг;

Новус — 22,99 грн/кг.

Ашан — 23,90 грн/кг;

Метро — 27,98 грн/кг;

Фора — 28,90 грн/кг;

АТБ — 28,99 грн/кг;

Сільпо — 30 грн/кг;

МегаМаркет — 32,40 грн/кг.

Отметим, цены указаны без учета акционных предложений и скидок. Как видно, самая дешевая позиция присутствует в Варусе. Недалеко отстал Новус, хотя полтора месяца назад, в первой половине июля, килограмм продукта стоил там дешевле — 19,99 грн/кг.

Когда нужно покупать кабачки

Многие украинцы любят кабачки и хотят пробовать их в течение всего года, а не только летом, когда позволяют низкие цены. Не обязательно тратить много денег зимой, лучше сделать запас, которого хватит до следующего урожая. Гораздо выгоднее закупить кабачки до осени и заморозить их на будущее.

Именно молодой овощ лучше всего подходит для замораживания. Надо только правильно подготовить плоды, в частности нарезать кубиками или кольцами, что позволит избежать потери текстуры. А через несколько месяцев кабачки можно использовать для приготовления оладий, салатов, консервации, икры и других любимых блюд.

Напомним, в Украине цены на молодой картофель снизились почти на 7 грн от июльских и составляют в среднем 21,6 грн/кг. К октябрю овощ может подешеветь до 10 грн, но выгодные показатели в супермаркетах удержатся недолго.

Также мы писали, что фрукты и овощи часто покрывают пищевым воском для улучшения внешнего вида и увеличения срока годности товаров. Узнать классификацию воска можно по маркировке в информации о продукте.