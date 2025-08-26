Ціни на помідори та огірки змінилися — за скільки тепер продають овочі

Помідори в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В деяких супермаркетах України переписали вартість популярних сезонних овочів — помідорів та огірків. Поки томати демонструють тенденцію до здешевлення, огірки не поспішають падати в ціні. Саме на помідори зберігається найбільший попит серед українських споживачів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на улюблені овочі наприкінці серпня 2025 року.

Скільки коштують помідори в Україні

Згідно з даними аналізу торгових майданчиків EastFruit, найкраще серед овочів продаються томати. Вартість популярного товару знизилася у другій половині серпня — із середнього показника 87,72 грн/кг у липні до 72,85 грн/кг. Ми проаналізували асортимент відомих мереж супермаркетів України та дізналися, де максимально вигідно купувати помідори.

Станом на 26 серпня ціни починаються від:

АТБ — 28,89 грн/кг;

Сільпо — 31,90 грн/кг;

Варус — 31,90 грн/кг;

Метро — 46,70 грн/кг;

Ашан — 55,90 грн/кг;

МегаМаркет — 56,70 грн/кг;

Фора — 57,90 грн/кг;

Новус — 59,99 грн/кг.

Зауважимо, ціни зазначені без урахування доступних знижок та акційних пропозицій. Це мінімальна вартість за кілограм томатів різних сортів в офіційних онлайн-магазинах популярних мереж супермаркетів.

Що відбувається з цінами на огірки

Діапазон вартості огірків трохи звузився наприкінці серпня порівняно з першою половиною місяця. За даними Мінфіну, середні ціни в липні на гладкий сорт перебували на рівні 52,89 грн/кг. Вже через кілька тижнів значення підвищилося до 58,70 грн/кг.

Але в деяких магазинах мінімальна вартість відчутно нижча. Планомірному зниженню показників сприяло збільшення пропозиції огірка на внутрішньому ринку. Ближче до середини серпня якраз почалося збирання нового врожаю тепличними комбінатами.

Ми промоніторили онлайн-магазини мереж і дізналися, за скільки споживачам пропонують кілограм сезонного продукту:

Метро — 39,90 грн/кг;

АТБ — 42,89 грн/кг;

Фора — 44,90 грн/кг;

Новус — 44,99 грн/кг;

Варус — 49,90 грн/кг;

Сільпо — 57,70 грн/кг;

МегаМаркет — 60 грн/кг;

Ашан — 70,50 грн/кг.

Липневі та частково серпневі коливання цін були спричинені різкими перепадами температури, які спровокували поширення хвороб огірка. Це призвело до загального скорочення пропозиції овочу, проте згодом ситуація на українському ринку стабілізувалася.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, молода картопля подешевшала в середньому до 21,6 грн/кг наприкінці літа 2025 року. Станом на липень її продавали майже на 7 грн дорожче. Експерти прогнозують, що восени ціна впаде до 10 грн/кг, але тільки на початку збору врожаю.

Також ми писали, що найдешевшу упаковку курячих яєць продають у Варусі — майже по 54 грн. Середня вартість у різних супермаркетах перебуває в діапазоні 65-73 грн. Але споживачі можуть заощадити кошти на поштучних яйцях.