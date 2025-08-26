Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Продавцы переписали цены на помидоры и огурцы — новая стоимость

Продавцы переписали цены на помидоры и огурцы — новая стоимость

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 18:05
Цены на помидоры и огурцы изменились — за сколько теперь продают овощи
Помидоры в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В некоторых супермаркетах Украины переписали стоимость популярных сезонных овощей — помидоров и огурцов. Пока томаты демонстрируют тенденцию к удешевлению, огурцы не спешат падать в цене. Именно на помидоры сохраняется наибольший спрос среди украинских потребителей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на любимые овощи в конце августа 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Сколько стоят помидоры в Украине

Согласно данным анализа торговых площадок EastFruit, лучше всего среди овощей продаются томаты. Стоимость популярного товара снизилась во второй половине августа — со среднего показателя 87,72 грн/кг в июле до 72,85 грн/кг. Мы проанализировали ассортимент известных сетей супермаркетов Украины и узнали, где максимально выгодно покупать помидоры.

По состоянию на 26 августа цены начинаются от:

  • АТБ — 28,89 грн/кг;
  • Сільпо — 31,90 грн/кг;
  • Варус — 31,90 грн/кг;
  • Метро — 46,70 грн/кг;
  • Ашан — 55,90 грн/кг;
  • МегаМаркет — 56,70 грн/кг;
  • Фора — 57,90 грн/кг;
  • Новус — 59,99 грн/кг.

Отметим, цены указаны без учета доступных скидок и акционных предложений. Это минимальная стоимость, указанная за килограмм томатов разных сортов в официальных онлайн-магазинах популярных сетей супермаркетов.

Что происходит с ценами на огурцы

Диапазон стоимости огурцов немного сузился в конце августа по сравнению с первой половиной месяца. По данным Минфина, средние цены в июле на гладкий сорт находились на уровне 52,89 грн/кг. Уже через несколько недель значение поднялось до 58,70 грн/кг.

Но в некоторых магазинах минимальная стоимость ощутимо ниже. Планомерному снижению показателей способствовало увеличение предложения огурца на внутреннем рынке. Ближе к середине августа тепличные комбинаты как раз начали собирать новый урожай.

Мы промониторили онлайн-магазины сетей и узнали, по сколько потребителям предлагают килограмм сезонного продукта:

  • Метро — 39,90 грн/кг;
  • АТБ — 42,89 грн/кг;
  • Фора — 44,90 грн/кг;
  • Новус — 44,99 грн/кг;
  • Варус — 49,90 грн/кг;
  • Сільпо — 57,70 грн/кг;
  • МегаМаркет — 60 грн/кг;
  • Ашан — 70,50 грн/кг.

Июльские и частично августовские колебания цен были вызваны резкими перепадами температуры, которые спровоцировали распространение болезней огурца. Это привело к общему сокращению предложения овоща, однако впоследствии ситуация на украинском рынке стабилизировалась.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, молодой картофель подешевел в среднем до 21,6 грн/кг в конце лета 2025 года. По состоянию на июль его продавали почти на 7 грн дороже. Эксперты прогнозируют, что осенью цена упадет до 10 грн/кг, но только в начале сбора урожая.

Также мы писали, что самую дешевую упаковку куриных яиц продают в Варусе — почти по 54 грн. Средняя стоимость в разных супермаркетах находится в диапазоне 65-73 грн. Но потребители могут сэкономить деньги на поштучных яйцах.

покупки помидор огурцы супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации