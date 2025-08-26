Цены на помидоры и огурцы изменились — за сколько теперь продают овощи

Помидоры в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В некоторых супермаркетах Украины переписали стоимость популярных сезонных овощей — помидоров и огурцов. Пока томаты демонстрируют тенденцию к удешевлению, огурцы не спешат падать в цене. Именно на помидоры сохраняется наибольший спрос среди украинских потребителей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на любимые овощи в конце августа 2025 года.

Сколько стоят помидоры в Украине

Согласно данным анализа торговых площадок EastFruit, лучше всего среди овощей продаются томаты. Стоимость популярного товара снизилась во второй половине августа — со среднего показателя 87,72 грн/кг в июле до 72,85 грн/кг. Мы проанализировали ассортимент известных сетей супермаркетов Украины и узнали, где максимально выгодно покупать помидоры.

По состоянию на 26 августа цены начинаются от:

АТБ — 28,89 грн/кг;

Сільпо — 31,90 грн/кг;

Варус — 31,90 грн/кг;

Метро — 46,70 грн/кг;

Ашан — 55,90 грн/кг;

МегаМаркет — 56,70 грн/кг;

Фора — 57,90 грн/кг;

Новус — 59,99 грн/кг.

Отметим, цены указаны без учета доступных скидок и акционных предложений. Это минимальная стоимость, указанная за килограмм томатов разных сортов в официальных онлайн-магазинах популярных сетей супермаркетов.

Что происходит с ценами на огурцы

Диапазон стоимости огурцов немного сузился в конце августа по сравнению с первой половиной месяца. По данным Минфина, средние цены в июле на гладкий сорт находились на уровне 52,89 грн/кг. Уже через несколько недель значение поднялось до 58,70 грн/кг.

Но в некоторых магазинах минимальная стоимость ощутимо ниже. Планомерному снижению показателей способствовало увеличение предложения огурца на внутреннем рынке. Ближе к середине августа тепличные комбинаты как раз начали собирать новый урожай.

Мы промониторили онлайн-магазины сетей и узнали, по сколько потребителям предлагают килограмм сезонного продукта:

Метро — 39,90 грн/кг;

АТБ — 42,89 грн/кг;

Фора — 44,90 грн/кг;

Новус — 44,99 грн/кг;

Варус — 49,90 грн/кг;

Сільпо — 57,70 грн/кг;

МегаМаркет — 60 грн/кг;

Ашан — 70,50 грн/кг.

Июльские и частично августовские колебания цен были вызваны резкими перепадами температуры, которые спровоцировали распространение болезней огурца. Это привело к общему сокращению предложения овоща, однако впоследствии ситуация на украинском рынке стабилизировалась.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, молодой картофель подешевел в среднем до 21,6 грн/кг в конце лета 2025 года. По состоянию на июль его продавали почти на 7 грн дороже. Эксперты прогнозируют, что осенью цена упадет до 10 грн/кг, но только в начале сбора урожая.

Также мы писали, что самую дешевую упаковку куриных яиц продают в Варусе — почти по 54 грн. Средняя стоимость в разных супермаркетах находится в диапазоне 65-73 грн. Но потребители могут сэкономить деньги на поштучных яйцах.