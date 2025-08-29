Відео
В Україні закривається велика мережа спортивних супермаркетів

В Україні закривається велика мережа спортивних супермаркетів

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 18:27
Відома мережа супермаркетів закривається — має магазини у 15 містах України
Люди в торговому центрі. Фото: УНІАН

Мережа спортивних магазинів Athletics оголосила про поступове закриття своєї діяльності в Україні. Рішення ухвалили в червні 2025 року після серії засідань ради директорів і фінансових перевірок.

Про те, чому мережа магазинів Athletics вирішила покинути український ринок, в інтерв'ю RAU розповіла СЕО компанії Людмила Книш.

Чому компанія вирішила завершити свою діяльність в Україні 

Основними причинами стало падіння доходів споживачів, зростання витрат на логістику через військові ризики та високі витрати на оренду й енергію, через що утримання магазинів стало нерентабельним. Компанія намагалася зменшити збитки:

  • закривала збиткові магазини;
  • активно розвивала онлайн-продажі;
  • пропонувала більш доступний асортимент;
  • оптимізувала складські процеси й енергоспоживання. 

Проте цих заходів виявилося недостатньо через постійне зростання витрат. Власники мережі також розглядали можливість продажу бізнесу, але через військову ситуацію, високі страхові витрати та невизначені перспективи не отримали прийнятних пропозицій.

"Це боляче. Але найгірше, що можна зробити, — продовжувати працювати в мінус і накопичувати борги, втягуючи людей і партнерів у ще більшу проблему. Ми вирішили чесно визнати реальність і закритися коректно", — сказала Книш.

На сьогодні Athletics налічує 29 магазинів у 15 містах України. Компанія контролюється сингапурською фірмою Felix Trade, а кінцевий бенефіціар — Ігор Чернов.

Раніше мережа працювала під брендом "Спортмастер", який належав російським інвесторам, а на початку 2022 року всі вивіски Sportmaster були змінені на Athletics.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
