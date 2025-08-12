Легендарний ювелірний бренд Faberge купив росіянин — хто він і яка ціна угоди

Яйце від бренду Fabergé. Фото: Reuter

Компанія Gemfields Group Limited оголосила про продаж ювелірного люксового бренду Fabergé Limited. Ціна угоди — 50 млн доларів. Новим власником компанії став росіянин Сергій Мосунов — підприємець і венчурний інвестор, який мешкає у Великій Британії.

Чому власник продав Fabergé

Gemfields володіла 100% прав на Fabergé Limited. Але компанія стикнулася зі значними операційними збитками у 2024 році: 97,9 млн доларів порівняно з прибутком у 17,4 млн доларів. Чистий збиток сягнув позначки 100,8 млн доларів на противагу 2,8 млн доларів у 2023 році.

Падіння вартості акцій Gemfields Group Limited за рік. Фото: скриншот

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті Gemfields, рішення про продаж Fabergé стало частиною стратегічного перегляду, ініційованого наприкінці 2024 року через фінансові проблеми. Реалізувавши право власності на бренд, компанія планує зосередитися на основній сфері діяльності — видобутку смарагдів і рубінів.

"Продаж знаменує собою кінець цілої епохи. Fabergé відіграла ключову роль у підвищенні популярності кольорових дорогоцінних каменів, що видобуваються Gemfields, і нам, безумовно, не вистачатиме її маркетингового важеля та зіркової сили", — зазначив генеральний директор групи Шон Гілбертсон.

Отримані кошти підуть на запуск нового переробного заводу Montepeuz Ruby Mining у Мозамбіку (Південна Африка), а також на розширення видобутку в Замбії, де роботи призупинили в першій половині 2025 року.

Хто придбав Fabergé

Власником бренду стала інвестиційна компанія SMG Capital LLC, що належить росіянину Сергію Мосунову. Ціна продажу становить 50 млн доларів, з яких 45 млн виплатять одразу, а решту — щоквартально у вигляді роялті (8% від доходу Fabergé).

Покупець є відомою фігурою у сферах технологій, інновацій і товарів високого класу. Він проживає в Лондоні, куди переїхав слідом за своєю політичною соратницею, яку заочно заарештували у справі через незаконне отримання хабаря.

Сергію Мосунову на правах співвласника також належить приватний венчурний клуб Garage Syndicate і платформа AngelsDeck, що спеціалізується на пошуку потенційно прибуткових стартапів. Плюс росіянин неодноразово інвестував у всесвітньо відомі компанії, зокрема Bolt, Rappi, Kraken, Tanium тощо.

"Унікальна спадщина Fabergé, пов'язана з Росією, Англією, Францією та США, відкриває значні можливості для подальшого зміцнення його позицій на світовому ринку предметів розкоші та розширення його міжнародної присутності", — зазначив Мосунов.

За його словами, стратегія розвитку бренду передбачає збереження ключових напрямків. Тобто бізнес надалі зосереджуватиметься на виготовленні ювелірних виробів, аксесуарів і годинників. Водночас нове керівництво намагатиметься розширити глобальну присутність компанії.

Чим відомий Fabergé

Його засновник — ювелір Густав Фаберже, який відкрив перший магазин у Санкт-Петербурзі (1842 рік). Але набуття світової слави — це заслуга його сина Карла, під керівництвом якого звичайна майстерня перетворилася на виробника великодніх яєць із дорогоцінних металів і каміння для імператорського двору Росії.

Російські царі Олександр III та Микола II замовляли у Карла Фаберже різноманітні яйця з 1885 по 1916 роки. Але після революції 1917 року компанію націоналізували більшовики, а родина ювеліра емігрувала. Протягом століття бренд переходив до кількох власників, поки у 2007 році його не відродив інвестиційний фонд Pallinghurst Resources.

