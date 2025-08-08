Ціни на метали в Україні — на який брухт великий попит, а що не куплять і задарма

Звалище металів. Фото: Pexels

Українці активно продають брухт металів, аби заробити додаткові гроші. Деяку сировину дорого приймають, оскільки існує підвищений попит. А якісь конструкції коштують дешево і майже не приносять доходу. Третя категорія — це заборонені до продажу речі, які в пункті прийому не візьмуть навіть задарма.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які метали варто зробити ставку у 2025 році.

Що найкраще здавати на брухт

Кольорові метали дорого коштують, але їх важко знаходити в домашніх умовах. Найвигіднішою сировиною з точки зору витрати часу та фінансової віддачі є мідь. Вона здатна принести від 300 грн/кг у середньому залежно від зовнішнього стану, домішок і сезону.

Оскільки метал використовують у багатьох галузях (промисловість, електротехніка, будівництво, медицина тощо), на нього тримається стійкий попит упродовж всього року. Краще збирати мідь весною і влітку, коли ціни на ринку знижуються, а продавати накопичення — пізньою осінню і взимку. Так вдасться отримати максимальну вигоду від здачі брухту.

Станом на серпень 2025 року вартість 1 кілограму кольорового металу перебуває на такому середньому рівні:

Київська область — від 200 до 320 грн;

Запорізька область — від 311 до 363 грн;

Вінницька область — від 320 до 340 грн;

Львівська область — від 280 до 310 грн;

Дніпропетровська область — від 330 до 357 грн;

Миколаївська область — від 280 до 330 грн;

Одеська область — від 310 до 350 грн;

Сумська область — від 260 до 325 грн;

Харківська область — від 280 до 350 грн.

Згідно з інформацією на спеціалізованому порталі Dailygalaxy, фахівці Міжнародного енергетичного агентства впевнені у зростанні попиту на мідь: до 2040 року затребуваність у кольоровому металі може збільшитися на 50%.

Який метал продавати невигідно

Багато роботи за незначний прибуток — це характеристика чормету. Його приймають завжди і всюди, але платять за кілограм конструкцій мізерні суми. Станом на серпень 2025 року середня вартість чорних металів (залізо, сталь і чавун) перебуває на рівні 4-6 грн/кг. Ще менше вдасться отримати у разі наявності домішок, бруду, іржі, фарби та інших залишків.

Так само невигідно продавати оцинковану сталь. Її приймають за 2-4 грн/кг, хоча використовують для виготовлення гайок, болтів, гвинтів і цвяхів через стійкість до руйнування під впливом погодних умов. Лише великі обсяги брухту — від тонни — доцільно пропонувати підприємствам.

Що не візьмуть навіть задарма

Певні металеві конструкції взагалі не вийде продати, бо їх не купить жоден пункт прийому. Навіть безплатно не вдасться позбутися:

залізничних рейок;

пам’ятників;

могильних табличок;

деталей комунальної та міської власності;

елементів чужої приватної власності;

герметично закритих цистерн із невідомими речовинами;

токсичних виробів;

конструкцій з підвищеним радіаційним фоном;

боєприпасів та зброї;

предметів культурної/історичної цінності.

Такі речі заборонено здавати на брухт. У Кримінальному кодексі навіть є статті 185 і 194, якими встановлена відповідальність за крадіжку та умисне пошкодження чужого майна (металу). Це карається штрафною санкцією від 17 000 до 51 000 грн. В окремих випадках — позбавленням волі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на кольорові метали залежать від сезону. Влітку вартість традиційно знижується, оскільки слабшає попит. Для одержання найбільшої вигоди краще збирати конструкції в теплу пору року, а продавати — взимку, коли ціни піднімаються.

Також ми писали, що родій — це рідкісний метал із платинової групи, який видобувають переважно у ПАР, Канаді та частково в Росії. Основні запаси зосереджені в Південно-Африканській Республіці, яка забезпечує 80% світового видобутку.