Ціни на метали в Україні — на який брухт великий попит, а що не куплять і задарма

Вигідний продаж брухту 2025 — на які метали варто зробити ставку
Українці активно продають брухт металів, аби заробити додаткові гроші. Деяку сировину дорого приймають, оскільки існує підвищений попит. А якісь конструкції коштують дешево і майже не приносять доходу. Третя категорія — це заборонені до продажу речі, які в пункті прийому не візьмуть навіть задарма.
Сайт Новини.LIVE розповідає, на які метали варто зробити ставку у 2025 році.
Що найкраще здавати на брухт
Кольорові метали дорого коштують, але їх важко знаходити в домашніх умовах. Найвигіднішою сировиною з точки зору витрати часу та фінансової віддачі є мідь. Вона здатна принести від 300 грн/кг у середньому залежно від зовнішнього стану, домішок і сезону.
Оскільки метал використовують у багатьох галузях (промисловість, електротехніка, будівництво, медицина тощо), на нього тримається стійкий попит упродовж всього року. Краще збирати мідь весною і влітку, коли ціни на ринку знижуються, а продавати накопичення — пізньою осінню і взимку. Так вдасться отримати максимальну вигоду від здачі брухту.
Станом на серпень 2025 року вартість 1 кілограму кольорового металу перебуває на такому середньому рівні:
- Київська область — від 200 до 320 грн;
- Запорізька область — від 311 до 363 грн;
- Вінницька область — від 320 до 340 грн;
- Львівська область — від 280 до 310 грн;
- Дніпропетровська область — від 330 до 357 грн;
- Миколаївська область — від 280 до 330 грн;
- Одеська область — від 310 до 350 грн;
- Сумська область — від 260 до 325 грн;
- Харківська область — від 280 до 350 грн.
Згідно з інформацією на спеціалізованому порталі Dailygalaxy, фахівці Міжнародного енергетичного агентства впевнені у зростанні попиту на мідь: до 2040 року затребуваність у кольоровому металі може збільшитися на 50%.
Який метал продавати невигідно
Багато роботи за незначний прибуток — це характеристика чормету. Його приймають завжди і всюди, але платять за кілограм конструкцій мізерні суми. Станом на серпень 2025 року середня вартість чорних металів (залізо, сталь і чавун) перебуває на рівні 4-6 грн/кг. Ще менше вдасться отримати у разі наявності домішок, бруду, іржі, фарби та інших залишків.
Так само невигідно продавати оцинковану сталь. Її приймають за 2-4 грн/кг, хоча використовують для виготовлення гайок, болтів, гвинтів і цвяхів через стійкість до руйнування під впливом погодних умов. Лише великі обсяги брухту — від тонни — доцільно пропонувати підприємствам.
Що не візьмуть навіть задарма
Певні металеві конструкції взагалі не вийде продати, бо їх не купить жоден пункт прийому. Навіть безплатно не вдасться позбутися:
- залізничних рейок;
- пам’ятників;
- могильних табличок;
- деталей комунальної та міської власності;
- елементів чужої приватної власності;
- герметично закритих цистерн із невідомими речовинами;
- токсичних виробів;
- конструкцій з підвищеним радіаційним фоном;
- боєприпасів та зброї;
- предметів культурної/історичної цінності.
Такі речі заборонено здавати на брухт. У Кримінальному кодексі навіть є статті 185 і 194, якими встановлена відповідальність за крадіжку та умисне пошкодження чужого майна (металу). Це карається штрафною санкцією від 17 000 до 51 000 грн. В окремих випадках — позбавленням волі.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, ціни на кольорові метали залежать від сезону. Влітку вартість традиційно знижується, оскільки слабшає попит. Для одержання найбільшої вигоди краще збирати конструкції в теплу пору року, а продавати — взимку, коли ціни піднімаються.
Також ми писали, що родій — це рідкісний метал із платинової групи, який видобувають переважно у ПАР, Канаді та частково в Росії. Основні запаси зосереджені в Південно-Африканській Республіці, яка забезпечує 80% світового видобутку.
