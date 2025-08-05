Де шукають родій та які країни лідирують у видобутку

Спецтехніка на родовищі. Фото: Freepik

Родій — це надзвичайно рідкісний дорогоцінний метал, що належить до платинової групи. Його головна цінність полягає у високій корозійній стійкості та здатності витримувати екстремальні температури. Родій активно використовують в автомобільній промисловості — зокрема, для виготовлення каталітичних нейтралізаторів, а також у ювелірних сплавах і деяких електронних компонентах.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де саме видобувають цей цінний метал і чому його запаси такі обмежені.

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Де видобувають родій

Родій належить до платинової групи металів (PGM) і зазвичай видобувається як побічний продукт під час переробки платинових або нікелевих руд. У 2025 році основним постачальником родію залишається Південно-Африканська Республіка (ПАР), яка забезпечує приблизно 80% світового виробництва. Комплекс Бушвельд у ПАР, зокрема родовища Меренського рифу та UG2, є ключовими джерелами платинових металів, включно з родієм. Щороку в світі видобувають лише близько 30 тонн цього металу, що робить його надзвичайно рідкісним.

Канада також відіграє важливу роль у видобутку родію. Родовища в басейні Садбері в провінції Онтаріо дають значну частку світового виробництва. Тут родій отримують як побічний продукт при видобутку нікелю та міді.

Крім того, невеликі обсяги родію добувають у Росії, зокрема на родовищах Норильська, де переробляються нікелеві та мідні руди.

Основні країни видобутку родію

Південна Африка залишається беззаперечним лідером у видобутку родію. За даними геологічних досліджень, у 2025 році ПАР продовжує домінувати завдяки своїм багатим родовищам і розвиненій гірничодобувній інфраструктурі, пише видання Homester.

Однак видобуток у регіоні ускладнюється високими витратами, геополітичними факторами та екологічними обмеженнями. Наприклад, посилення екологічних норм змушує компанії інвестувати в нові технології, що підвищує собівартість виробництва.

Канада, як друга за обсягами країна-виробник, робить акцент на технологічні інновації. Канадські компанії, такі як Vale і Glencore, використовують сучасні методи переробки, щоб максимізувати вилучення родію з руд. У Росії видобуток зосереджений у Сибіру, але частка цієї країни на світовому ринку поступово зменшується через санкції та обмеження на експорт.

Інші країни, такі як Зімбабве та США, мають незначну частку у видобутку родію. У Зімбабве, наприклад, родовище Велика Дайка забезпечує невеликі обсяги металу, але через нестабільну економічну ситуацію та брак інвестицій його потенціал обмежений.

Технології видобутку родію

Видобуток родію — це складний і витратний процес, оскільки цей метал міститься у рудах у дуже низьких концентраціях. Зазвичай руду подрібнюють, збагачують і піддають складним хімічним процесам, таким як плавлення та електроліз, щоб відокремити родій. У 2025 році компанії активно впроваджують автоматизацію та штучний інтелект для оптимізації цих процесів. Наприклад, у ПАР деякі шахти використовують дрони та сенсори для моніторингу родовищ, що знижує ризики для працівників і підвищує ефективність.

"Родій залишається одним із найскладніших металів для видобутку через його рідкість і технологічні виклики. У 2025 році ми бачимо, як компанії переходять до більш стійких методів, щоб відповідати екологічним стандартам", — зазначає аналітик Metals Focus Крістофер Грін.

Виклики видобутку родію

Видобуток родію пов’язаний із низкою проблем. По-перше, його рідкість робить процес економічно ризикованим — коливання попиту в автомобільній промисловості, де родій використовується для каталітичних нейтралізаторів, може призводити до різких стрибків цін. У 2025 році ціна родію коливається в межах 500–800 доларів за грам, що робить його дорожчим за золото чи платину.

По-друге, екологічні обмеження стають дедалі жорсткішими. У ПАР, наприклад, видобуток супроводжується значними викидами CO2, що викликає критику з боку екологічних організацій. Компанії змушені інвестувати в зелені технології, що підвищує витрати.

Геополітичні фактори також впливають на видобуток. У Росії санкції обмежують доступ до сучасного обладнання, що знижує ефективність виробництва. У той же час, у ПАР страйки шахтарів і політична нестабільність періодично зупиняють роботу шахт.

Перспективи родію

Попит на родій продовжує зростати, особливо в автомобільній промисловості, де він використовується для зменшення викидів. З переходом світу до електромобілів деякі експерти прогнозують можливе зниження попиту в майбутньому, але поки що каталітичні нейтралізатори залишаються ключовим ринком.

Крім того, родій дедалі частіше застосовують у виробництві рідкокристалічних екранів і лазерних систем, що відкриває нові перспективи для його видобутку.

ПАР, Канада та Росія залишаться основними гравцями, але країни, такі як Австралія, можуть у майбутньому наростити видобуток завдяки новим родовищам. Інновації в переробці вторинної сировини також можуть зменшити залежність від первинного видобутку.

Як повідомлялось, дорогоцінні метали мають ключове значення у світовій економіці, виступаючи важливими фінансовими активами, вартість яких постійно змінюється. Це ставить питання про те, які з цих цінних хімічних елементів видобувають в Україні.

Також ми розповідали, що біле золото і платина — це популярні метали для ювелірних прикрас, що приваблюють своїм витонченим сріблясто-білим відтінком. Хоч зовні вони й схожі, проте мають різні властивості, склад і, як наслідок, різну ціну.