Где ищут родий и какие страны лидируют в добыче

Спецтехника на месторождении. Фото: Freepik

Родий — это чрезвычайно редкий драгоценный металл, принадлежащий к платиновой группе. Его главная ценность заключается в высокой коррозионной стойкости и способности выдерживать экстремальные температуры. Родий активно используют в автомобильной промышленности — в частности, для изготовления каталитических нейтрализаторов, а также в ювелирных сплавах и некоторых электронных компонентах.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где именно добывают этот ценный металл и почему его запасы так ограничены.

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Где добывают родий

Родий относится к платиновой группе металлов (PGM) и обычно добывается как побочный продукт при переработке платиновых или никелевых руд. В 2025 году основным поставщиком родия остается Южно-Африканская Республика (ЮАР), которая обеспечивает примерно 80% мирового производства. Комплекс Бушвельд в ЮАР, в частности месторождения Меренского рифа и UG2, являются ключевыми источниками платиновых металлов, включая родий. Ежегодно в мире добывают только около 30 тонн этого металла, что делает его чрезвычайно редким.

Канада также играет важную роль в добыче родия. Месторождения в бассейне Садбери в провинции Онтарио дают значительную долю мирового производства. Здесь родий получают как побочный продукт при добыче никеля и меди.

Кроме того, небольшие объемы родия добывают в России, в частности на месторождениях Норильска, где перерабатываются никелевые и медные руды.

Основные страны добычи родия

Южная Африка остается безоговорочным лидером в добыче родия. По данным геологических исследований, в 2025 году ЮАР продолжает доминировать благодаря своим богатым месторождениям и развитой горнодобывающей инфраструктуре, пишет издание Homester.

Однако добыча в регионе осложняется высокими затратами, геополитическими факторами и экологическими ограничениями. Например, ужесточение экологических норм заставляет компании инвестировать в новые технологии, что повышает себестоимость производства.

Канада, как вторая по объемам страна-производитель, делает акцент на технологические инновации. Канадские компании, такие как Vale и Glencore, используют современные методы переработки, чтобы максимизировать извлечение родия из руд. В России добыча сосредоточена в Сибири, но доля этой страны на мировом рынке постепенно уменьшается из-за санкций и ограничений на экспорт.

Другие страны, такие как Зимбабве и США, имеют незначительную долю в добыче родия. В Зимбабве, например, месторождение Большая Дайка обеспечивает небольшие объемы металла, но из-за нестабильной экономической ситуации и нехватки инвестиций его потенциал ограничен.

Технологии добычи родия

Добыча родия — это сложный и затратный процесс, поскольку этот металл содержится в рудах в очень низких концентрациях. Обычно руду измельчают, обогащают и подвергают сложным химическим процессам, таким как плавление и электролиз, чтобы отделить родий. В 2025 году компании активно внедряют автоматизацию и искусственный интеллект для оптимизации этих процессов.

Например, в ЮАР некоторые шахты используют дроны и сенсоры для мониторинга месторождений, что снижает риски для работников и повышает эффективность.

"Родий остается одним из самых сложных металлов для добычи из-за его редкости и технологических вызовов. В 2025 году мы видим, как компании переходят к более устойчивым методам, чтобы соответствовать экологическим стандартам", — отмечает аналитик Metals Focus Кристофер Грин.

Вызовы добычи родия

Добыча родия связана с рядом проблем. Во-первых, его редкость делает процесс экономически рискованным — колебания спроса в автомобильной промышленности, где родий используется для каталитических нейтрализаторов, может приводить к резким скачкам цен. В 2025 году цена родия колеблется в пределах 500-800 долларов за грамм, что делает его дороже золота или платины.

Во-вторых, экологические ограничения становятся все более жесткими. В ЮАР, например, добыча сопровождается значительными выбросами CO2, что вызывает критику со стороны экологических организаций. Компании вынуждены инвестировать в зеленые технологии, что повышает затраты.

Геополитические факторы также влияют на добычу. В России санкции ограничивают доступ к современному оборудованию, что снижает эффективность производства. В то же время, в ЮАР забастовки шахтеров и политическая нестабильность периодически останавливают работу шахт.

Перспективы родия

Спрос на родий продолжает расти, особенно в автомобильной промышленности, где он используется для уменьшения выбросов. С переходом мира к электромобилям некоторые эксперты прогнозируют возможное снижение спроса в будущем, но пока что каталитические нейтрализаторы остаются ключевым рынком.

Кроме того, родий все чаще применяется в производстве жидкокристаллических экранов и лазерных систем, что открывает новые перспективы для его добычи.

ЮАР, Канада и Россия останутся основными игроками, но страны, такие как Австралия, могут в будущем нарастить добычу благодаря новым месторождениям. Инновации в переработке вторичного сырья также могут уменьшить зависимость от первичной добычи.

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