Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Самый ценный металл планеты — где добывают родий

Самый ценный металл планеты — где добывают родий

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 08:35
Где ищут родий и какие страны лидируют в добыче
Спецтехника на месторождении. Фото: Freepik

Родий — это чрезвычайно редкий драгоценный металл, принадлежащий к платиновой группе. Его главная ценность заключается в высокой коррозионной стойкости и способности выдерживать экстремальные температуры. Родий активно используют в автомобильной промышленности — в частности, для изготовления каталитических нейтрализаторов, а также в ювелирных сплавах и некоторых электронных компонентах.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где именно добывают этот ценный металл и почему его запасы так ограничены.

Реклама
Читайте также:

Где добывают родий

Родий относится к платиновой группе металлов (PGM) и обычно добывается как побочный продукт при переработке платиновых или никелевых руд. В 2025 году основным поставщиком родия остается Южно-Африканская Республика (ЮАР), которая обеспечивает примерно 80% мирового производства. Комплекс Бушвельд в ЮАР, в частности месторождения Меренского рифа и UG2, являются ключевыми источниками платиновых металлов, включая родий. Ежегодно в мире добывают только около 30 тонн этого металла, что делает его чрезвычайно редким.

Канада также играет важную роль в добыче родия. Месторождения в бассейне Садбери в провинции Онтарио дают значительную долю мирового производства. Здесь родий получают как побочный продукт при добыче никеля и меди.

Кроме того, небольшие объемы родия добывают в России, в частности на месторождениях Норильска, где перерабатываются никелевые и медные руды.

Основные страны добычи родия

Южная Африка остается безоговорочным лидером в добыче родия. По данным геологических исследований, в 2025 году ЮАР продолжает доминировать благодаря своим богатым месторождениям и развитой горнодобывающей инфраструктуре, пишет издание Homester.

Однако добыча в регионе осложняется высокими затратами, геополитическими факторами и экологическими ограничениями. Например, ужесточение экологических норм заставляет компании инвестировать в новые технологии, что повышает себестоимость производства.

Канада, как вторая по объемам страна-производитель, делает акцент на технологические инновации. Канадские компании, такие как Vale и Glencore, используют современные методы переработки, чтобы максимизировать извлечение родия из руд. В России добыча сосредоточена в Сибири, но доля этой страны на мировом рынке постепенно уменьшается из-за санкций и ограничений на экспорт.

Другие страны, такие как Зимбабве и США, имеют незначительную долю в добыче родия. В Зимбабве, например, месторождение Большая Дайка обеспечивает небольшие объемы металла, но из-за нестабильной экономической ситуации и нехватки инвестиций его потенциал ограничен.

Технологии добычи родия

Добыча родия — это сложный и затратный процесс, поскольку этот металл содержится в рудах в очень низких концентрациях. Обычно руду измельчают, обогащают и подвергают сложным химическим процессам, таким как плавление и электролиз, чтобы отделить родий. В 2025 году компании активно внедряют автоматизацию и искусственный интеллект для оптимизации этих процессов.

Например, в ЮАР некоторые шахты используют дроны и сенсоры для мониторинга месторождений, что снижает риски для работников и повышает эффективность.

"Родий остается одним из самых сложных металлов для добычи из-за его редкости и технологических вызовов. В 2025 году мы видим, как компании переходят к более устойчивым методам, чтобы соответствовать экологическим стандартам", — отмечает аналитик Metals Focus Кристофер Грин.

Вызовы добычи родия

Добыча родия связана с рядом проблем. Во-первых, его редкость делает процесс экономически рискованным — колебания спроса в автомобильной промышленности, где родий используется для каталитических нейтрализаторов, может приводить к резким скачкам цен. В 2025 году цена родия колеблется в пределах 500-800 долларов за грамм, что делает его дороже золота или платины.

Во-вторых, экологические ограничения становятся все более жесткими. В ЮАР, например, добыча сопровождается значительными выбросами CO2, что вызывает критику со стороны экологических организаций. Компании вынуждены инвестировать в зеленые технологии, что повышает затраты.

Геополитические факторы также влияют на добычу. В России санкции ограничивают доступ к современному оборудованию, что снижает эффективность производства. В то же время, в ЮАР забастовки шахтеров и политическая нестабильность периодически останавливают работу шахт.

Перспективы родия

Спрос на родий продолжает расти, особенно в автомобильной промышленности, где он используется для уменьшения выбросов. С переходом мира к электромобилям некоторые эксперты прогнозируют возможное снижение спроса в будущем, но пока что каталитические нейтрализаторы остаются ключевым рынком.

Кроме того, родий все чаще применяется в производстве жидкокристаллических экранов и лазерных систем, что открывает новые перспективы для его добычи.

ЮАР, Канада и Россия останутся основными игроками, но страны, такие как Австралия, могут в будущем нарастить добычу благодаря новым месторождениям. Инновации в переработке вторичного сырья также могут уменьшить зависимость от первичной добычи.

Как сообщалось, драгоценные металлы имеют ключевое значение в мировой экономике, выступая важными финансовыми активами, стоимость которых постоянно меняется. Это ставит вопрос о том, какие из этих ценных химических элементов добывают в Украине.

Также мы рассказывали, что белое золото и платина — это популярные металлы для ювелирных украшений, привлекающие своим изящным серебристо-белым оттенком. Хоть внешне они и похожи, однако имеют разные свойства, состав и, как следствие, разную цену.

деньги добыча полезных ископаемых добыча металл добыча руд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации