Золото чи платина — чим відрізняються та що краще для прикрас

Ювелірні вироби. Фото ілюстративне: Freepik

Біле золото та платина — найпопулярніші дорогоцінні метали, які використовуються в ювелірному виробництві. Вони дуже схожі зовні, адже обидва мають елегантний сріблясто-білий блиск, проте суттєво відрізняються складом, властивостями та вартістю.

Про відмінності, переваги та недоліки білого золота й платини розповіли на порталі Minimal.

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Хімічні та фізичні характеристики

Платина насамперед ціниться за високу чистоту. Для ювелірних виробів зазвичай використовують платину 950 проби, що означає 95% чистого металу з невеликою кількістю інших елементів, доданих для покращення міцності.

Біле золото — це сплав жовтого золота з іншими металами (срібло, цинк, нікель, паладій тощо). Зазвичай вироби з цього дорогоцінного металу покривають шаром родію для надання їм яскравого білого кольору.

Який метал міцніший та довговічніший

Платина відзначається надзвичайною довговічністю, хоч і є м'яким металом, що робить її ідеальним вибором для щоденного носіння. Її особливість полягає в тому, що при подряпинах метал не стирається, а просто зміщується, утворюючи характерну фактурну поверхню.

Біле золото, навпаки, твердіше, тому менш схильне до деформацій. Втім, з часом воно може зношуватись, особливо на прикрасах, які носять щодня. Також варто пам’ятати, що родієве покриття, яке надає металу яскравого блиску, поступово стирається й потребує оновлення.

Тож, якщо прикрасу планується носити постійно, платина стане надійнішим варіантом із меншими затратами на догляд. У випадку ж періодичного носіння біле золото цілком виправданий вибір, зважаючи на його міцність.

Гіпоалергенність білого золота та платини

Платина майже не містить домішок і рідко викликає алергічні реакції, навіть у тих, хто має особливо чутливу шкіру. Завдяки цьому платинові прикраси, зокрема обручки, добре підходять для щоденного носіння.

Щодо білого золота ситуація дещо інша. Якщо до складу сплаву входить нікель — а це доволі поширений алерген — можливе подразнення шкіри.

Хоча в багатьох країнах використання нікелю суворо обмежене, деякі сплави білого золота все ж можуть містити компоненти, які потенційно можуть викликати алергічні реакції.

Сьогодні все частіше застосовують гіпоалергенні варіанти білого золота — з паладієм або сріблом замість нікелю. Однак варто враховувати, що родієве покриття, яке надає прикрасам білого блиску, з часом стирається. Це може оголити основний сплав і, знову ж таки, викликати небажану реакцію у власників чутливої шкіри.

Біле золото чи платина — що краще для прикрас

Вибір між білим золотом і платиною залежить насамперед від індивідуальних потреб користувача та умов експлуатації виробу. Платина вирізняється високою довговічністю, гіпоалергенними властивостями та мінімальними вимогами до догляду, що робить її оптимальним рішенням для постійного носіння.

Біле золото, хоча й поступається за деякими характеристиками, залишається популярним завдяки своїй міцності, естетичним якостям та доступнішій вартості.

За належного догляду обидва метали здатні зберігати привабливий вигляд та функціональні властивості протягом багатьох років.

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