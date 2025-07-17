Золото или платина — чем отличаются и что лучше для украшений

Ювелирные изделия. Фото иллюстративное: Freepik

Белое золото и платина — самые популярные драгоценные металлы, которые используются в ювелирном производстве. Они очень похожи внешне, ведь оба имеют элегантный серебристо-белый блеск, однако существенно отличаются составом, свойствами и стоимостью.

Об отличиях, преимуществах и недостатках белого золота и платины рассказали на портале Minimal.

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Химические и физические характеристики

Платина прежде всего ценится за высокую чистоту. Для ювелирных изделий обычно используют платину 950 пробы, что означает 95% чистого металла с небольшим количеством других элементов, добавленных для улучшения прочности.

Белое золото — это сплав желтого золота с другими металлами (серебро, цинк, никель, палладий и т.д.). Обычно изделия из этого драгоценного металла покрывают слоем родия для придания им яркого белого цвета.

Какой металл прочнее и долговечнее

Платина отличается чрезвычайной долговечностью, хотя и является мягким металлом, что делает ее идеальным выбором для ежедневного ношения. Ее особенность заключается в том, что при царапинах металл не стирается, а просто смещается, образуя характерную фактурную поверхность.

Белое золото, наоборот, тверже, поэтому менее подвержено деформациям. Впрочем, со временем оно может изнашиваться, особенно на украшениях, которые носят ежедневно. Также стоит помнить, что родиевое покрытие, которое придает металлу яркий блеск, постепенно стирается и требует обновления.

Поэтому если украшение планируется носить постоянно, платина станет более надежным вариантом с меньшими затратами на уход. В случае же периодического ношения белое золото вполне оправданный выбор, учитывая его прочность.

Гипоаллергенность белого золота и платины

Платина почти не содержит примесей и редко вызывает аллергические реакции, даже у тех, кто имеет особо чувствительную кожу. Благодаря этому платиновые украшения, в частности обручальные кольца, хорошо подходят для ежедневного ношения.

Относительно белого золота ситуация несколько иная. Если в состав сплава входит никель — а это довольно распространенный аллерген — возможно раздражение кожи.

Хотя во многих странах использование никеля строго ограничено, некоторые сплавы белого золота все же могут содержать компоненты, которые потенциально могут вызвать аллергические реакции.

Сегодня все чаще применяют гипоаллергенные варианты белого золота — с палладием или серебром вместо никеля. Однако стоит учитывать, что родиевое покрытие, которое придает украшениям белый блеск, со временем стирается. Это может обнажить основной сплав и, опять же, вызвать нежелательную реакцию у обладателей чувствительной кожи.

Белое золото или платина — что лучше для украшений

Выбор между белым золотом и платиной зависит прежде всего от индивидуальных потребностей пользователя и условий эксплуатации изделия. Платина отличается высокой долговечностью, гипоаллергенными свойствами и минимальными требованиями к уходу, что делает ее оптимальным решением для постоянного ношения.

Белое золото, хотя и уступает по некоторым характеристикам, остается популярным благодаря своей прочности, эстетическим качествам и более доступной стоимости.

При должном уходе оба металла способны сохранять привлекательный вид и функциональные свойства в течение многих лет.

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