Цены на металлы в Украине — на какой лом большой спрос, а что не купят и даром

Выгодная продажа лома 2025 — на какие металлы надо сделать ставку
Украинцы активно продают лом металлов, чтобы заработать дополнительные деньги. Иное сырье дорого принимают, поскольку существует повышенный спрос. А какие-то конструкции стоят дешево и почти не приносят дохода. Третья категория — это запрещенные к продаже вещи, которые в пункте приема не возьмут даже даром.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие металлы стоит сделать ставку в 2025 году.
Что лучше всего сдавать на лом
Цветные металлы дорого стоят, но их трудно находить в домашних условиях. Самым выгодным сырьем с точки зрения затрат времени и финансовой отдачи является медь. Она способна принести от 300 грн/кг в среднем в зависимости от внешнего состояния, примесей и сезона.
Поскольку металл используют во многих отраслях (промышленность, электротехника, строительство, медицина и др.), на него держится устойчивый спрос в течение всего года. Лучше собирать медь весной и летом, когда цены на рынке снижаются, а продавать накопления — поздней осенью и зимой. Так удастся получить максимальную выгоду от сдачи лома.
По состоянию на август 2025 года стоимость 1 килограмма цветного металла находится на таком среднем уровне:
- Киевская область — от 200 до 320 грн;
- Запорожская область — от 311 до 363 грн;
- Винницкая область — от 320 до 340 грн;
- Львовская область — от 280 до 310 грн;
- Днепропетровская область — от 330 до 357 грн;
- Николаевская область — от 280 до 330 грн;
- Одесская область — от 310 до 350 грн;
- Сумская область — от 260 до 325 грн;
- Харьковская область — от 280 до 350 грн.
Согласно информации на специализированном портале Dailygalaxy, специалисты Международного энергетического агентства уверены в росте спроса на медь: к 2040 году востребованность в цветном металле может увеличиться на 50%.
Какой металл продавать невыгодно
Много работы за незначительную прибыль — это характеристика чермета. Его принимают всегда и везде, но платят за килограмм конструкций мизерные суммы. По состоянию на август 2025 года средняя стоимость черных металлов (железо, сталь и чугун) находится на уровне 4-6 грн/кг. Еще меньше удастся получить при наличии примесей, грязи, ржавчины, краски и прочих остатков.
Так же невыгодно продавать оцинкованную сталь. Ее принимают по 2-4 грн/кг, хотя используют для изготовления гаек, болтов, винтов и гвоздей из-за устойчивости к разрушению под воздействием погодных условий. Только большие объемы лома — от тонны — целесообразно предлагать предприятиям.
Что не возьмут даже даром
Определенные металлические конструкции вообще не получится продать, поскольку их не купит ни один пункт приема. Даже бесплатно не удастся избавиться от:
- железнодорожных рельсов;
- памятников;
- могильных табличек;
- деталей коммунальной и городской собственности;
- элементов чужой частной собственности;
- герметично закрытых цистерн с неизвестными веществами;
- токсичных изделий;
- конструкций с повышенным радиационным фоном;
- боеприпасов и оружия;
- предметов культурной/исторической ценности.
Такие вещи запрещено сдавать на лом. В Уголовном кодексе даже есть статьи 185 и 194, которыми установлена ответственность за кражу и умышленное повреждение чужого имущества (металла). Это наказывается штрафной санкцией от 17 000 до 51 000 грн. В отдельных случаях — лишением свободы.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, цены на цветные металлы зависят от сезона. Летом стоимость обычно снижается, так как ослабевает спрос. Для получения наибольшей выгоды лучше собирать конструкции в теплое время года, а продавать — зимой, когда цены поднимаются.
Также мы писали, что родий — это редкий металл из платиновой группы, который добывают преимущественно в ЮАР, Канаде и частично в России. Основные запасы сосредоточены в Южно-Африканской Республике, которая обеспечивает 80% мировой добычи.
Читайте Новини.LIVE!