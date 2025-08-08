Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Выгодная продажа лома 2025 — на какие металлы надо сделать ставку

Выгодная продажа лома 2025 — на какие металлы надо сделать ставку

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 15:05
Цены на металлы в Украине — на какой лом большой спрос, а что не купят и даром
Свалка металлов. Фото: Pexels

Украинцы активно продают лом металлов, чтобы заработать дополнительные деньги. Иное сырье дорого принимают, поскольку существует повышенный спрос. А какие-то конструкции стоят дешево и почти не приносят дохода. Третья категория — это запрещенные к продаже вещи, которые в пункте приема не возьмут даже даром.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие металлы стоит сделать ставку в 2025 году.

Реклама
Читайте также:

Что лучше всего сдавать на лом

Цветные металлы дорого стоят, но их трудно находить в домашних условиях. Самым выгодным сырьем с точки зрения затрат времени и финансовой отдачи является медь. Она способна принести от 300 грн/кг в среднем в зависимости от внешнего состояния, примесей и сезона.

Поскольку металл используют во многих отраслях (промышленность, электротехника, строительство, медицина и др.), на него держится устойчивый спрос в течение всего года. Лучше собирать медь весной и летом, когда цены на рынке снижаются, а продавать накопления — поздней осенью и зимой. Так удастся получить максимальную выгоду от сдачи лома.

По состоянию на август 2025 года стоимость 1 килограмма цветного металла находится на таком среднем уровне:

  • Киевская область — от 200 до 320 грн;
  • Запорожская область — от 311 до 363 грн;
  • Винницкая область — от 320 до 340 грн;
  • Львовская область — от 280 до 310 грн;
  • Днепропетровская область — от 330 до 357 грн;
  • Николаевская область — от 280 до 330 грн;
  • Одесская область — от 310 до 350 грн;
  • Сумская область — от 260 до 325 грн;
  • Харьковская область — от 280 до 350 грн.

Согласно информации на специализированном портале Dailygalaxy, специалисты Международного энергетического агентства уверены в росте спроса на медь: к 2040 году востребованность в цветном металле может увеличиться на 50%.

Какой металл продавать невыгодно

Много работы за незначительную прибыль — это характеристика чермета. Его принимают всегда и везде, но платят за килограмм конструкций мизерные суммы. По состоянию на август 2025 года средняя стоимость черных металлов (железо, сталь и чугун) находится на уровне 4-6 грн/кг. Еще меньше удастся получить при наличии примесей, грязи, ржавчины, краски и прочих остатков.

Так же невыгодно продавать оцинкованную сталь. Ее принимают по 2-4 грн/кг, хотя используют для изготовления гаек, болтов, винтов и гвоздей из-за устойчивости к разрушению под воздействием погодных условий. Только большие объемы лома — от тонны — целесообразно предлагать предприятиям.

Что не возьмут даже даром

Определенные металлические конструкции вообще не получится продать, поскольку их не купит ни один пункт приема. Даже бесплатно не удастся избавиться от:

  • железнодорожных рельсов;
  • памятников;
  • могильных табличек;
  • деталей коммунальной и городской собственности;
  • элементов чужой частной собственности;
  • герметично закрытых цистерн с неизвестными веществами;
  • токсичных изделий;
  • конструкций с повышенным радиационным фоном;
  • боеприпасов и оружия;
  • предметов культурной/исторической ценности.

Такие вещи запрещено сдавать на лом. В Уголовном кодексе даже есть статьи 185 и 194, которыми установлена ответственность за кражу и умышленное повреждение чужого имущества (металла). Это наказывается штрафной санкцией от 17 000 до 51 000 грн. В отдельных случаях — лишением свободы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на цветные металлы зависят от сезона. Летом стоимость обычно снижается, так как ослабевает спрос. Для получения наибольшей выгоды лучше собирать конструкции в теплое время года, а продавать — зимой, когда цены поднимаются.

Также мы писали, что родий — это редкий металл из платиновой группы, который добывают преимущественно в ЮАР, Канаде и частично в России. Основные запасы сосредоточены в Южно-Африканской Республике, которая обеспечивает 80% мировой добычи.

цены металлолом вторсырье медь металл
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации