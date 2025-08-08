Цены на металлы в Украине — на какой лом большой спрос, а что не купят и даром

Свалка металлов. Фото: Pexels

Украинцы активно продают лом металлов, чтобы заработать дополнительные деньги. Иное сырье дорого принимают, поскольку существует повышенный спрос. А какие-то конструкции стоят дешево и почти не приносят дохода. Третья категория — это запрещенные к продаже вещи, которые в пункте приема не возьмут даже даром.

Что лучше всего сдавать на лом

Цветные металлы дорого стоят, но их трудно находить в домашних условиях. Самым выгодным сырьем с точки зрения затрат времени и финансовой отдачи является медь. Она способна принести от 300 грн/кг в среднем в зависимости от внешнего состояния, примесей и сезона.

Поскольку металл используют во многих отраслях (промышленность, электротехника, строительство, медицина и др.), на него держится устойчивый спрос в течение всего года. Лучше собирать медь весной и летом, когда цены на рынке снижаются, а продавать накопления — поздней осенью и зимой. Так удастся получить максимальную выгоду от сдачи лома.

По состоянию на август 2025 года стоимость 1 килограмма цветного металла находится на таком среднем уровне:

Киевская область — от 200 до 320 грн;

Запорожская область — от 311 до 363 грн;

Винницкая область — от 320 до 340 грн;

Львовская область — от 280 до 310 грн;

Днепропетровская область — от 330 до 357 грн;

Николаевская область — от 280 до 330 грн;

Одесская область — от 310 до 350 грн;

Сумская область — от 260 до 325 грн;

Харьковская область — от 280 до 350 грн.

Согласно информации на специализированном портале Dailygalaxy, специалисты Международного энергетического агентства уверены в росте спроса на медь: к 2040 году востребованность в цветном металле может увеличиться на 50%.

Какой металл продавать невыгодно

Много работы за незначительную прибыль — это характеристика чермета. Его принимают всегда и везде, но платят за килограмм конструкций мизерные суммы. По состоянию на август 2025 года средняя стоимость черных металлов (железо, сталь и чугун) находится на уровне 4-6 грн/кг. Еще меньше удастся получить при наличии примесей, грязи, ржавчины, краски и прочих остатков.

Так же невыгодно продавать оцинкованную сталь. Ее принимают по 2-4 грн/кг, хотя используют для изготовления гаек, болтов, винтов и гвоздей из-за устойчивости к разрушению под воздействием погодных условий. Только большие объемы лома — от тонны — целесообразно предлагать предприятиям.

Что не возьмут даже даром

Определенные металлические конструкции вообще не получится продать, поскольку их не купит ни один пункт приема. Даже бесплатно не удастся избавиться от:

железнодорожных рельсов;

памятников;

могильных табличек;

деталей коммунальной и городской собственности;

элементов чужой частной собственности;

герметично закрытых цистерн с неизвестными веществами;

токсичных изделий;

конструкций с повышенным радиационным фоном;

боеприпасов и оружия;

предметов культурной/исторической ценности.

Такие вещи запрещено сдавать на лом. В Уголовном кодексе даже есть статьи 185 и 194, которыми установлена ответственность за кражу и умышленное повреждение чужого имущества (металла). Это наказывается штрафной санкцией от 17 000 до 51 000 грн. В отдельных случаях — лишением свободы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на цветные металлы зависят от сезона. Летом стоимость обычно снижается, так как ослабевает спрос. Для получения наибольшей выгоды лучше собирать конструкции в теплое время года, а продавать — зимой, когда цены поднимаются.

Также мы писали, что родий — это редкий металл из платиновой группы, который добывают преимущественно в ЮАР, Канаде и частично в России. Основные запасы сосредоточены в Южно-Африканской Республике, которая обеспечивает 80% мировой добычи.