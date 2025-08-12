Легендарный ювелирный бренд Faberge купил россиянин — кто он и какая цена сделки

Яйцо от бренда Fabergé. Фото: Reuter

Компания Gemfields Group Limited объявила о продаже ювелирного люксового бренда Fabergé Limited. Цена сделки — 50 млн долларов. Новым владельцем компании стал россиянин Сергей Мосунов — предприниматель и венчурный инвестор, проживающий в Великобритании.

что известно о продаже элитного ювелирного бизнеса.

Почему владелец продал Fabergé

Gemfields владела 100% прав на Fabergé Limited. Но компания столкнулась со значительными операционными убытками в 2024 году: 97,9 млн долларов по сравнению с прибылью в 17,4 млн долларов. Чистый убыток достиг отметки 100,8 млн долларов в противовес 2,8 млн долларов в 2023 году.

Падение стоимости акций Gemfields Group Limited за год. Фото: скриншот

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Gemfields, решение о продаже Fabergé стало частью стратегического пересмотра, инициированного в конце 2024 года из-за финансовых проблем. Реализовав право собственности на бренд, компания планирует сосредоточиться на основной сфере деятельности — добыче изумрудов и рубинов.

"Продажа знаменует собой конец целой эпохи. Fabergé сыграла ключевую роль в повышении популярности цветных драгоценных камней, добываемых Gemfields, и нам, безусловно, будет не хватать ее маркетингового рычага и звездной силы", — отметил генеральный директор группы Шон Гилбертсон.

Полученные средства пойдут на запуск нового перерабатывающего завода Montepeuz Ruby Mining в Мозамбике (Южная Африка), а также на расширение добычи в Замбии, где работы приостановили в первой половине 2025 года.

Кто приобрел Fabergé

Владельцем бренда стала инвестиционная компания SMG Capital LLC, принадлежащая россиянину Сергею Мосунову. Цена продажи составляет 50 млн долларов, из которых 45 млн выплатят сразу, остаток — ежеквартально в виде роялти (8% от дохода Fabergé).

Покупатель является известной фигурой в сферах технологий, инноваций и товаров высокого класса. Он проживает в Лондоне, куда переехал вслед за своей политической соратницей, которую заочно арестовали по делу о незаконном получении взятки.

Сергею Мосунову на правах совладельца также принадлежит частный венчурный клуб Garage Syndicate и платформа AngelsDeck, специализирующаяся на поиске потенциально прибыльных стартапов. Плюс россиянин неоднократно инвестировал во всемирно известные компании, в частности Bolt, Rappi, Kraken, Tanium и др.

"Уникальное наследие Fabergé, связанное с Россией, Англией, Францией и США, открывает значительные возможности для дальнейшего укрепления его позиций на мировом рынке предметов роскоши и расширения его международного присутствия", — отметил Мосунов.

По его словам, стратегия развития бренда предусматривает сохранение ключевых направлений. То есть бизнес в дальнейшем будет сосредотачиваться на изготовлении ювелирных изделий, аксессуаров и часов. При этом новое руководство постарается расширить глобальное присутствие компании.

Чем известен Fabergé

Его основатель — ювелир Густав Фаберже, который открыл первый магазин в Санкт-Петербурге (1842 год). Но обретение мировой славы — это заслуга его сына Карла, под руководством которого обычная мастерская превратилась в производителя пасхальных яиц из драгоценных металлов и камней для императорского двора России.

Российские цари Александр III и Николай II заказывали у Карла Фаберже разнообразные яйца с 1885 по 1916 годы. Но после революции 1917 года компанию национализировали большевики, а семья ювелира эмигрировала. В течение века бренд переходил к нескольким владельцам, пока в 2007 году его не возродил инвестиционный фонд Pallinghurst Resources.

