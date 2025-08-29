Известная сеть супермаркетов закрывается — имеет магазины в 15 городах Украины

Люди в торговом центре. Фото: УНИАН

Сеть спортивных магазинов Athletics объявила о постепенном закрытии своей деятельности в Украине. Решение приняли в июне 2025 года после серии заседаний совета директоров и финансовых проверок.

О том, почему сеть магазинов Athletics решила покинуть украинский рынок, в интервью RAU рассказала СЕО компании Людмила Кныш.

Реклама

Читайте также:

Почему компания решила завершить свою деятельность в Украине

Основными причинами стало падение доходов потребителей, рост расходов на логистику из-за военных рисков и высокие затраты на аренду и энергию, из-за чего содержание магазинов стало нерентабельным. Компания пыталась уменьшить убытки:

закрывала убыточные магазины;

активно развивала онлайн-продажи;

предлагала более доступный ассортимент;

оптимизировала складские процессы и энергопотребление.

Однако этих мер оказалось недостаточно из-за постоянного роста расходов. Владельцы сети также рассматривали возможность продажи бизнеса, но из-за военной ситуации, высоких страховых расходов и неопределенных перспектив не получили приемлемых предложений.

"Это больно. Но худшее, что можно сделать, — продолжать работать в минус и накапливать долги, втягивая людей и партнеров в еще большую проблему. Мы решили честно признать реальность и закрыться корректно", — сказала Кныш.

На сегодня Athletics насчитывает 29 магазинов в 15 городах Украины. Компания контролируется сингапурской фирмой Felix Trade, а конечный бенефициар — Игорь Чернов.

Ранее сеть работала под брендом "Спортмастер", который принадлежал российским инвесторам, а в начале 2022 года все вывески Sportmaster были сменены на Athletics.

Ранее мы писали, что Франсуа Бетанкур-Майерс, наследница L'Oreal, уже длительное время возглавляет рейтинг самых богатых женщин Европы, занимая 20-е место в Forbes с капиталом 95,8 млрд долларов (август 2025).

Также мы рассказывали, что Gemfields Group Limited продала ювелирный люксовый бренд Fabergé Limited за 50 млн долларов. Новым владельцем стал российский предприниматель и венчурный инвестор Сергей Мосунов, который проживает в Великобритании.