Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика В Украине закрывается крупная сеть спортивных супермаркетов

В Украине закрывается крупная сеть спортивных супермаркетов

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 18:27
Известная сеть супермаркетов закрывается — имеет магазины в 15 городах Украины
Люди в торговом центре. Фото: УНИАН

Сеть спортивных магазинов Athletics объявила о постепенном закрытии своей деятельности в Украине. Решение приняли в июне 2025 года после серии заседаний совета директоров и финансовых проверок.

О том, почему сеть магазинов Athletics решила покинуть украинский рынок, в интервью RAU рассказала СЕО компании Людмила Кныш.

Реклама
Читайте также:

Почему компания решила завершить свою деятельность в Украине

Основными причинами стало падение доходов потребителей, рост расходов на логистику из-за военных рисков и высокие затраты на аренду и энергию, из-за чего содержание магазинов стало нерентабельным. Компания пыталась уменьшить убытки:

  • закрывала убыточные магазины;
  • активно развивала онлайн-продажи;
  • предлагала более доступный ассортимент;
  • оптимизировала складские процессы и энергопотребление.

Однако этих мер оказалось недостаточно из-за постоянного роста расходов. Владельцы сети также рассматривали возможность продажи бизнеса, но из-за военной ситуации, высоких страховых расходов и неопределенных перспектив не получили приемлемых предложений.

"Это больно. Но худшее, что можно сделать, — продолжать работать в минус и накапливать долги, втягивая людей и партнеров в еще большую проблему. Мы решили честно признать реальность и закрыться корректно", — сказала Кныш.

На сегодня Athletics насчитывает 29 магазинов в 15 городах Украины. Компания контролируется сингапурской фирмой Felix Trade, а конечный бенефициар — Игорь Чернов.

Ранее сеть работала под брендом "Спортмастер", который принадлежал российским инвесторам, а в начале 2022 года все вывески Sportmaster были сменены на Athletics.

Ранее мы писали, что Франсуа Бетанкур-Майерс, наследница L'Oreal, уже длительное время возглавляет рейтинг самых богатых женщин Европы, занимая 20-е место в Forbes с капиталом 95,8 млрд долларов (август 2025).

Также мы рассказывали, что Gemfields Group Limited продала ювелирный люксовый бренд Fabergé Limited за 50 млн долларов. Новым владельцем стал российский предприниматель и венчурный инвестор Сергей Мосунов, который проживает в Великобритании.

спорт магазины бизнес компании супермаркет
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации