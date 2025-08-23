Самая богатая европейка — кто такая Франсуаза Бетанкур-Майерс и на чем заработала миллиарды

Наследница культового бренда — кто самая богатая женщина Европы
Лидерство в списке самых богатых европеек долгое время удерживает Франсуаза Бетанкур-Майерс — наследница французской бьюти-компании L'Oreal. Миллиардер занимает двадцатую позицию в рейтинге Forbes с состоянием 95,8 млрд долларов по состоянию на август 2025 года.
На чем зарабатывает самая богатая европейка
Франсуаза Бетанкур-Майерс является внучкой основателя знаменитого бренда L'Oréal, который сейчас считается мировым лидером в области красоты и косметических средств. В 2024 году она занимала 15-ю строчку рейтинга Forbes, но потеряла позицию, уступив место американке Элис Уолтон — наследнице корпорации розничной торговли Walmart (сейчас самая богатая женщина мира).
Семье Франсуазы принадлежит более 30% L'Oréal. В возрасте 72 лет она работает в совете директоров компании и остается главой семейного холдинга. Рыночная капитализация L'Oréal находится на уровне 253,2 млрд долларов, а курс акций поднялся до 468 долларов, что позволяет семье Бетанкур-Майерс планомерно увеличивать свое состояние.
Что касается хобби и увлечений миллиардера, то она добилась значительных успехов в науке. В частности стала академиком, написав комментарии к Библии (пять томов) и родословную греческих богов. Плюс Франсуаза в свободное время балует себя игрой на фортепиано.
Что известно о самой богатой женщине мира
На 15-й позиции рейтинга мировых миллиардеров расположилась дочь американского бизнесмена Сэма Уолтона. Элис является наследницей многонациональной корпорации Walmart и семейного холдинга Walton Enterprises. Ее капитал составляет более 106 млрд долларов.
Эти деньги поступили от продажи ценных бумаг и дивидендов, коллекционирования предметов искусства, инвестиций в прибыльные проекты и пр. Элис активно занимается благотворительностью, руководит музеем американского искусства "Хрустальные мосты", собирает картины знаменитых художников, в частности Джона Сингера Сарджента и Нормана Роквелла.
