Головна Економіка Спадкоємиця культового бренду — хто найбагатша жінка Європи

Спадкоємиця культового бренду — хто найбагатша жінка Європи

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 14:05
Найбагатша європейка — хто така Франсуаза Бетанкур-Маєрс і на чому заробила мільярди
Франсуаза Бетанкур-Маєрс. Фото: Reuters

Лідерство у списку найбагатших європейок довгий час утримує Франсуаза Бетанкур-Маєрс — спадкоємиця французької б'юті-компанії L'Oreal. Мільярдерка займає двадцяту позицію в рейтингу Forbes зі статками 95,8 млрд доларів станом на серпень 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відомо про найбагатшу жінку Європи і чим вона займається.

Читайте також:

На чому заробляє найбагатша європейка

Франсуаза Бетанкур-Маєрс є онукою засновника знаменитого бренду L'Oréal, який нині вважається світовим лідером в області краси та косметичних засобів. У 2024 році вона посідала 15-ту сходинку рейтингу Forbes, але втратила позицію, поступившись місцем американці Еліс Волтон — спадкоємиці корпорації роздрібної торгівлі Walmart (зараз найбагатша жінка світу).

Родині Франсуази належить понад 30% L'Oréal. У віці 72 років вона працює в раді директорів компанії та залишається головою сімейного холдингу. Ринкова капіталізація L'Oréal перебуває на рівні 253,2 млрд доларів, а курс акцій піднявся до 468 доларів, що дозволяє сім’ї Бетанкур-Маєрс планомірно збільшувати свої статки.

Спадкоємиця культового бренду — хто найбагатша жінка Європи - фото 1
Ринкова капіталізація L'Oréal. Фото: Companies Market Cap

Що стосується хобі та захоплень мільярдерки, то вона домоглася значних успіхів у науці. Зокрема стала академіком, написавши коментарі до Біблії (п’ять томів) та родовід грецьких богів. Плюс Франсуаза у вільний час балує себе грою на фортепіано.

Що відомо про найбагатшу жінку світу

На 15-й позиції рейтингу світових мільярдерів розташувалася донька американського бізнесмена Сема Волтона. Еліс є спадкоємицею багатонаціональної корпорації Walmart і сімейного холдингу Walton Enterprises. Її капітал становить понад 106 млрд доларів.

Ці гроші надійшли від продажу цінних паперів і дивідендів, колекціонування предметів мистецтва, інвестицій у прибуткові проєкти тощо. Еліс активно займається благодійністю, керує музеєм американського мистецтва "Кришталеві мости", збирає картини знаменитих художників, зокрема Джона Сінгера Сарджента і Нормана Роквелла.

Нагадаємо, американці вважатимуть себе багатими з конкретною сумою на банківському рахунку. Для покоління Z поріг заможності починається від 1,7 млн доларів, для бумерів — від 2,8 млн доларів. Виходить, вік визначає межу фінансового благополуччя.

Також ми писали, що в Польщі до середнього класу належать люди, які заробляють 4 449-13 282 злотих на місяць (за методикою PIE) чи від 4 980 злотих (за OECD). Фактично таких — 54% населення, але відчувають себе середнім класом 77% поляків.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
