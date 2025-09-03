Видео
Большие скидки в супермаркете — на каких товарах можно экономить

Большие скидки в супермаркете — на каких товарах можно экономить

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 13:06
В АТБ резко переписали цены на продукты — что можно купить намного дешевле
Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В одном из украинских супермаркетов обновили цены на востребованные продукты питания. Некоторые товары продают со скидками до 50%, что позволяет потребителям сэкономить половину бюджета. Такие акционные предложения действительны в течение недели в АТБ.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты украинцы могут приобрести значительно дешевле.

Большие скидки в АТБ

Большие скидки в АТБ

Сеть супермаркетов в очередной раз обновила акционный ассортимент, дабы дать возможность потребителям купить любимые продукты с выгодой. В официальном онлайн-магазине АТБ собраны все доступные скидки. Они отсортированы по категориям, в частности "Экономия", "7 дней", "Акционные предложения" и "Эксклюзивная скидка с Картой АТБ!".

По состоянию на 3 сентября 2025 года посетители супермаркетов могут приобрести такие товары по сниженным ценам:

  • мороженое пломбир — 24,50 грн вместо 49,90 грн (-50%);
  • шоколад молочный с начинкой — 35,50 грн вместо 67,90 грн (-47%);
  • кофе растворимый сублимированный — 259,90 грн вместо 480,60 грн (-45%);
  • пиво — 51,40 грн вместо 90,50 грн (-43%);
  • напиток газированный — 12,80 грн вместо 21,50 грн (-40%);
  • колбаса — 79,50 грн вместо 132,90 грн (-40%);
  • чай — 43,20 грн вместо 70,70 грн (-38%);
  • чипсы волнистые — 40,90 грн вместо 64,40 грн (-36%);
  • сухие завтраки — 54,80 грн вместо 85,70 грн (-36%).

Также скидки в диапазоне 11-22% действуют на горячую выпечку в АТБ. Например, роллини с телятиной стоит 23,90 грн вместо 30,90 грн, треугольник со сладким сыром — 16,90 грн вместо 21,40 грн, а трубочка с клубникой — 20,50 грн вместо 24,80 грн.

Что будет с ценами на хлеб в Украине

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у главы Союза украинского селянства Ивана Томича, что может произойти с ценами на хлеб в супермаркетах в ближайшее время. По словам эксперта, стоимость продукта зависит от объемов сбора пшеницы. В 2025 году прогнозы по урожаю зерновых не слишком позитивные.

"Я думаю, что пшеница будет стоить от 5 800 до 6 300 грн за тонну. Из-за этого будет подорожание хлеба где-то до 25% в годовом измерении. Однако никакого дефицита на внутреннем рынке ни муки, ни хлеба, не предвидится", — отметил аграрий.

Для сравнения, в 2023 году пшеницу продавали по 6 200 грн за тонну, в 2024-м — по 6 000 грн. Потеря части урожая зерна связана с различными факторами, главными среди которых стали неблагоприятные погодные условия, увеличение расходов на удобрение/топливо/логистику, риски безопасности и пр.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, сеть спортивных магазинов Athletics уйдет с украинского рынка. Решение стало следствием падения доходов, роста расходов на логистику, аренду и электроэнергию. Как результат — содержание магазинов стало нерентабельным.

Также мы писали, что в августе цены на сезонные овощи изменились. В частности помидоры подешевели с 87,72 до 72,85 грн/кг, зато огурцы подорожали — с 52,89 до 58,70 грн/кг. В то же время фиксируется рост предложения на рынке.

АТБ покупки супермаркет цены на продукты скидка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
