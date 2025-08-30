Видео
Главная Экономика Цены на зерновые культуры в Украине — чего ждать осенью

Цены на зерновые культуры в Украине — чего ждать осенью

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 14:05
Цены на пшеницу, кукурузу, подсолнечник, сою и ячмень в Украине — к чему готовиться осенью
Комбайн собирает урожай. Фото: Pexels

Нынешний сезон для аграриев был довольно непростым: война, сложные погодные условия, в частности, весенние заморозки и летняя засуха привели к тому, что урожай основных групп зерновых будет ниже, чем ожидалось. Новини.LIVE узнавали, какие цены на зерновые культуры будут осенью.

Сколько зерновых удастся собрать в этом году

Председатель Союза украинского селянства, экс-глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич рассказал Новини.LIVE, что урожай зерновых в этом году в Украине оценивается на уровне около 52-54 млн тонн, что ниже прошлогодних показателей.

Читайте также:

Основными культурами, по его словам, остаются пшеница, кукуруза и ячмень.

"Не могу сказать что погодные условия в большинстве регионов были благоприятными. Мы видели и сильные весенние заморозки, и засушливое лето, особенно в южных областях, где по несколько месяцев не было ни капли дождя. Также не будем забывать о войне, и условиях, в которых фермерам с прифронтовых территорий приходится собирать зерно. Все это привело к существенным потерям части урожая. Кроме того, украинские аграрии сталкиваются с повышенными затратами на удобрения, топливо и логистику. Это напрямую влияет на цену зерновых как на внутреннем рынке, так и в экспортном сегменте", — рассказал он.

Как изменились цены в последние годы

Томич напомнил, что в 2023 году тонна пшеницы осенью стоила около 6 200 грн, в 2024-м - примерно 6 000 грн.

Кукуруза держалась в пределах 5 200-6 000 грн, а ячмень — около 4 900 грн.

Прогнозы на осень 2025 года

Пшеница

"Я думаю, что пшеница будет стоить где-то от 5 800 до 6 300 грн за тонну. Из-за этого, в частности, будет подорожание хлеба где-то до 25% в годовом измерении. Однако никакого дефицита на внутреннем рынке ни муки, ни хлеба, не будет. Фуражная пшеница будет стоить где-то на 500-700 гривен дешевле", — отметил аграрий.

По его словам, основными факторами влияния на колебания цены на пшеницу является высокий внутренний спрос среди мукомольных предприятий, а также работа портов Черного моря.

"Если мы сможем беспрепятственно вывозить зерно через Одессу и Дунай — то цена сохранится на прогнозируемом уровне", — добавил Томич.

Кукуруза

Эта культура, по словам агрария, традиционно занимает наибольшие площади в Украине. Ведь спрос на нее остается высоким, прежде всего благодаря контрактам с Китаем и странами ЕС.

"Если говорить о кукурузе, то цена может быть на уровне 5 200-5 800 грн за тонну. Но собирать ее фермеры будут в конце сентября — начале октября. Поэтому увидим, какая будет влажность, удастся ли собрать ее осенью, или придется оставить зимовать в поле, и собирать уже весной", — добавил он.

Аграрий отметил, что рекордные урожаи в США и Бразилии могут давить на мировые цены, но внутренний спрос и относительная стабильность логистики помогают удерживать уровень стоимости украинской кукурузы.

Подсолнечник

По словам Томича, подсолнечник может стоить осенью 14 500-15 500 грн за тонну.

Соя

"Цена на сою осенью может колебаться где-то до 15 000 грн за тонну. Эта культура имеет стабильный спрос как в Европе, так и в Азии. Правда в этом году тенденции на мировые цены на сою будут определять США и Бразилия. У них сейчас рекордный урожай по этой культуре. Однако мы выиграем за счет удобной логистики в страны ЕС", — рассказал Томич.

Ячмень

По словам агрария, ячмень может стоить на уровне 4 800-5 200 грн за тонну, и, в основном, из-за слабого спроса в мире, он пойдет на внутренний рынок в качестве кормовой культуры.

Основные риски для цен на украинское зерно

"В первую очередь — это логистика. Если Черным морем будем спокойно вывозить зерно — проблем не будет. Далее — это мировые урожаи. США и Бразилия ожидают рекордной кукурузы, что тоже давит на цены. Ну и к тому же, на формирование стоимости цен на зерно влияют расходы фермеров. Дороже логистика, дороже топливо — значит будут и большие цены", — считает председатель Союза украинского селянства, экс-глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич.

Напомним, Даниил Гетманцев, возглавляющий комитет Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, объяснил, повлияет ли урожай на курс гривны. Также мы рассказывали, что в основном украинскую агропродукцию сбывают на трех рынках: в странах Европейского Союза, в Азии и в Африке.

Настя Рейн - журналист
Автор:
Настя Рейн
