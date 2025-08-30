Ціни на пшеницю, кукурудзу, соняшник, сою та ячмінь в Україні — до чого готуватися восени

Комбайн збирає урожай. Фото: Pexels

Нинішній сезон для аграріїв був доволі непростим: війна, складні погодні умови, зокрема, весняні заморозки і літня посуха призвели до того, що врожай основних груп зернових буде нижчим, ніж очікувалось. Новини.LIVE дізнавались, які ціни на зернові культури будуть восени.

Скільки зернових вдасться зібрати цього року

Голова Союзу українського селянства, ексголова Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич розповів Новини.LIVE, що врожай зернових цього року в Україні оцінюється на рівні близько 52-54 млн тонн, що нижче торішніх показників.

Основними культурами, за його словами, залишаються пшениця, кукурудза та ячмінь.

"Не можу сказати що погодні умови в більшості регіонів були сприятливими. Ми бачили і сильні весняні заморозки, і посушливе літо, особливо у південних областях, де по кілька місяців не було ні краплі дощу. Також не будемо забувати про війну, і умови, в яких фермерам з прифронтових територій доводиться збирати зерно. Все це призвело до суттєвих втрат частини врожаю. Крім того, українські аграрії стикаються з підвищеними витратами на добрива, пальне та логістику. Це безпосередньо впливає на ціну зернових як на внутрішньому ринку, так і в експортному сегменті", — розповів він.

Як змінилися ціни останніми роками

Томич нагадав, що у 2023 році тонна пшениці восени коштувала близько 6 200 грн, у 2024-му — приблизно 6 000 грн.

Кукурудза трималася в межах 5 200–6 000 грн, а ячмінь — близько 4 900 грн.

Прогнози на осінь 2025 року

Пшениця

"Я думаю, що пшениця коштуватиме десь від 5 800 до 6 300 грн за тонну. Через це, зокрема, буде здорожчання хліба десь до 25% у річному вимірі. Однак жодного дефіциту на внутрішньому ринку ні муки, ні хліба, не буде. Фуражна пшениця коштуватиме десь на 500-700 гривень дешевше", — зазначив аграрій.

За його словами, основними факторами впливу на коливання ціни на пшеницю є високий внутрішній попит серед борошномельних підприємств, а також робота портів Чорного моря.

"Якщо ми зможемо безперешкодно вивозити зерно через Одесу та Дунай — то ціна збережеться на прогнозованому рівні", — додав Томич.

Кукурудза

Ця культура, за словами аграрія, традиційно займає найбільші площі в Україні. Адже попит на неї залишається високим, насамперед завдяки контрактам з Китаєм та країнами ЄС.

"Якщо говорити про кукурудзу, то ціна може бути на рівні 5 200–5 800 грн за тонну. Але збирати її фермери будуть в кінці вересня - на початку жовтня. Тож побачимо, яка буде вологість, чи вдасться зібрати її восени, чи доведеться залишити зимувати в полі, і збирати вже навесні", — додав він.

Аграрій наголосив, що рекордні врожаї у США та Бразилії можуть тиснути на світові ціни, але внутрішній попит і відносна стабільність логістики допомагають утримувати рівень вартості української кукурудзи.

Соняшник

За словами Томича, соняшник може коштувати восени 14 500–15 500 грн за тонну.

Соя

"Ціна на сою восени може коливатися десь до 15 000 грн за тонну. Ця культура має стабільний попит як в Європі, так і в Азії. Правда цьогоріч тенденції на світові ціни на сою визначатимуть США і Бразилія. У них нині рекордний врожай по цій культурі. Однак ми виграємо за рахунок зручній логістиці до країн ЄС", — розповів Томич.

Ячмінь

За словами аграрія, ячмінь може коштувати на рівні 4 800–5 200 грн за тонну, і, в основному, через слабкий попит у світі, він піде на внутрішній ринок у якості кормової культури.

Основні ризики для цін на українське зерно

"Найперше — це логістика. Якщо Чорним морем будемо спокійно вивозити зерно — проблем не буде. Далі — це світові врожаї. США та Бразилія очікують рекордної кукурудзи, що теж тисне на ціни. Ну й до того ж, на формування вартості цін на зерно впливають витрати фермерів. Дорожча логістика, дорожче пальне — отже будуть і більші ціни", — вважає голова Союзу українського селянства, ексголова Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич.

Нагадаємо, Данило Гетманцев, який очолює комітет Верховної Ради України (ВРУ) з питань фінансів, податкової та митної політики, пояснив, чи вплине врожай на курс гривні. Також ми розповідали, що в основному українську агропродукцію збувають на трьох ринках: в країнах Європейського Союзу, в Азії та в Африці.