Головна Економіка Один із видів м’яса подорожчав на 39% — що з цінами у вересні

Один із видів м’яса подорожчав на 39% — що з цінами у вересні

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 15:05
В Україні подорожчало куряче філе — які мінімальні ціни в супермаркетах у вересні
Куряче філе. Фото: Pexels

В Україні переписали ціни на деякі продукти харчування. Зокрема вартість курячого філе зросла порівняно з липнем 2025 року. Подекуди ціни на нього в супермаркетах вищі, ніж на свинину. Ми перевірили, де споживачам вигідніше купувати улюблене м'ясо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на філе курки у вересні 2025 року.

Читайте також:

Скільки коштує куряче філе в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість філе курки в супермаркетах станом на початок вересня перебуває на рівні 239,55 грн/кг. Для порівняння, у липні поточного року аналогічний продукт коштував 218,21 грн/кг, тобто відбулося подорожчання на 21 грн.

Водночас у січні, за інформацією Державної служби статистики, кілограм філе продавали в середньому по 172,09 грн. Це означає, що за вісім місяців продукт подорожчав на 39%. Цікаво дізнатися, скільки мінімально повинні заплатити українці за курятину.

Ми промоніторили актуальні ціни в різних популярних мережах супермаркетів і з’ясували, які суми щонайменше віддадуть споживачі:

  • Сільпо — 164 грн/кг;
  • Варус — 224,90 грн/кг;
  • Метро — 225,58 грн/кг;
  • Ашан — 225,90 грн/кг;
  • Фора — 228 грн/кг;
  • Новус — 234 грн/кг;
  • АТБ — 243,29 грн/кг;
  • МегаМаркет — 245,10 грн/кг.
Один із видів м’яса подорожчав на 39% — що з цінами у вересні - фото 1
Мінімальна вартість курячого філе. Фото: Новини.LIVE

Ціни вказані без урахування актуальних знижок та акційних пропозицій. Проте відвідувачі деяких супермаркетів можуть заощадити трохи коштів. Наприклад, у Сільпо продають кілограм філе курки за 141,30 грн (-14%). В Ашані діє знижка 24% до 9 вересня — замість 336,80 грн/кг потрібно віддати 255 грн. В Метро ціну знизили на 16% — 233,90 грн/кг замість 279,66 грн.

Очевидно, курятина і взагалі м’ясо планомірно дорожчає в Україні через високу собівартість виробництва. З кожним роком утримання курей стає дедалі витратнішим, оскільки рентабельність знижується, а пальне/корм/електроенергія зростають у ціні. Плюс обсяги поставок зменшилися через окупацію населених пунктів і загибель птиці.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні змінилися ціни на курячі яйця. В деяких супермаркетах зафіксували вигідні знижки на фасований і поштучний продукт, завдяки чому споживачі мають змогу неабияк економити. Але восени вартість може вирости.

Також ми писали, що в АТБ встановили великі знижки на безліч затребуваних продуктів харчування. Зокрема українці можуть придбати вдвічі дешевше морозиво, шоколад, каву, алкогольні та газовані напої тощо.

товари покупки супермаркет куряче філе ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
