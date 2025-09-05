В Україні подорожчало куряче філе — які мінімальні ціни в супермаркетах у вересні

Куряче філе. Фото: Pexels

В Україні переписали ціни на деякі продукти харчування. Зокрема вартість курячого філе зросла порівняно з липнем 2025 року. Подекуди ціни на нього в супермаркетах вищі, ніж на свинину. Ми перевірили, де споживачам вигідніше купувати улюблене м'ясо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на філе курки у вересні 2025 року.

Скільки коштує куряче філе в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість філе курки в супермаркетах станом на початок вересня перебуває на рівні 239,55 грн/кг. Для порівняння, у липні поточного року аналогічний продукт коштував 218,21 грн/кг, тобто відбулося подорожчання на 21 грн.

Водночас у січні, за інформацією Державної служби статистики, кілограм філе продавали в середньому по 172,09 грн. Це означає, що за вісім місяців продукт подорожчав на 39%. Цікаво дізнатися, скільки мінімально повинні заплатити українці за курятину.

Ми промоніторили актуальні ціни в різних популярних мережах супермаркетів і з’ясували, які суми щонайменше віддадуть споживачі:

Сільпо — 164 грн/кг;

Варус — 224,90 грн/кг;

Метро — 225,58 грн/кг;

Ашан — 225,90 грн/кг;

Фора — 228 грн/кг;

Новус — 234 грн/кг;

АТБ — 243,29 грн/кг;

МегаМаркет — 245,10 грн/кг.

Мінімальна вартість курячого філе. Фото: Новини.LIVE

Ціни вказані без урахування актуальних знижок та акційних пропозицій. Проте відвідувачі деяких супермаркетів можуть заощадити трохи коштів. Наприклад, у Сільпо продають кілограм філе курки за 141,30 грн (-14%). В Ашані діє знижка 24% до 9 вересня — замість 336,80 грн/кг потрібно віддати 255 грн. В Метро ціну знизили на 16% — 233,90 грн/кг замість 279,66 грн.

Очевидно, курятина і взагалі м’ясо планомірно дорожчає в Україні через високу собівартість виробництва. З кожним роком утримання курей стає дедалі витратнішим, оскільки рентабельність знижується, а пальне/корм/електроенергія зростають у ціні. Плюс обсяги поставок зменшилися через окупацію населених пунктів і загибель птиці.

Що ще варто знати українцям

