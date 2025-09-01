Ціни на популярні продукти змінилися — яку вартість встановили продавці

Овочі в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Минулого тижня на платформі EastFruit Trade Platform активно купували та продавали овочі та фрукти представники восьми країн. Згідно зі статистикою, найбільшу популярність мали овочі, які входять до "борщового набору".

Про те, як змінилась вартість овочів, що входять до борщового набору наприкінці літа, зазначається на сайті EastFruit.

Які овочі мали найбільший попит

Особливо активними минулого тижня були продажі овочів борщового набору, хоча найпопулярнішими залишаються помідори — їх ціни трохи знизилися. Картопля, яка також має великий попит, подешевшала. Цибуля продовжує залишатися лідером продажів, а експорт марокканської цибулі досяг рекордного рівня за сезон.

Динаміка пропозицій основних овочів та фруктів за минулий тиждень. Фото: Скриншот

Пропозиція моркви та буряків залишалася мінімальною, тоді як продажі гарбуза з України та Узбекистану зростають. Крім того, фермери Криворізького району пропонували артишок, а багато оголошень стосувалися баклажанів і кабачків.

Як змінилися ціни на овочі борщового набору

Щодо цін, минулого тижня в Україні подешевшали основні овочі борщового набору, включаючи картоплю, моркву та буряк. Водночас огірки та солодкий перець подорожчали, а помідори продовжують дешевшати.

Ціни торгової групи EastFruit Trade Platform — Україна. Фото: Скриншот

Ціна на цвітну, пекінську капусту та броколі продовжує зростати. Серед овочевої зелені трохи подешевшав кріп і петрушка, тоді як салат подорожчав. Цукрова кукурудза впала нижче 10 гривень за качан.

