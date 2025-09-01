Видео
Главная Экономика Цены на некоторые продукты существенно переписали — что дешевле

Цены на некоторые продукты существенно переписали — что дешевле

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 13:01
Цены на популярные продукты изменились — какую стоимость установили продавцы
Овощи в супермаркете. Фото: Новости.LIVE

На прошлой неделе на платформе EastFruit Trade Platform активно покупали и продавали овощи и фрукты представители восьми стран. Согласно статистике, наибольшей популярностью пользовались овощи, которые входят в "борщевой набор".

О том, как изменилась стоимость овощей, входящих в борщевой набор в конце лета, отмечается на сайте EastFruit.

Читайте также:

Какие овощи пользовались наибольшим спросом 

Особенно активными на прошлой неделе были продажи овощей борщевого набора, хотя самыми популярными остаются помидоры - их цены немного снизились. Картофель, который также пользуется большим спросом, подешевел. Лук продолжает оставаться лидером продаж, а экспорт марокканского лука достиг рекордного уровня за сезон.

null
Динамика предложений основных овощей и фруктов за прошедшую неделю. Фото: Скриншот

Предложение моркови и свеклы оставалось минимальным, тогда как продажи тыквы из Украины и Узбекистана растут. Кроме того, фермеры Криворожского района предлагали артишок, а много объявлений касались баклажанов и кабачков.

Как изменились цены на овощи борщевого набора

Что касается цен, на прошлой неделе в Украине подешевели основные овощи борщевого набора, включая картофель, морковь и свеклу. В то же время огурцы и сладкий перец подорожали, а помидоры продолжают дешеветь.

null
Цены торговой группы EastFruit Trade Platform - Украина. Фото: Скриншот

Цена на цветную, пекинскую капусту и брокколи продолжает расти. Среди овощной зелени немного подешевел укроп и петрушка, тогда как салат подорожал. Сахарная кукуруза упала ниже 10 гривен за кочан.

Ранее мы писали, что в украинских супермаркетах обновили цены на популярные сезонные овощи. Томаты постепенно дешевеют и остаются лидерами по спросу, тогда как огурцы пока не снижают стоимость.

Также мы рассказывали, что в супермаркетах пересмотрели цены на кабачки. Сравнение предложений в разных сетях показало, где можно выгоднее приобрести килограмм овоща. Потребителям советуют не медлить, пока цены не начали активно расти.

