Найдешевші яйця в супермаркетах — що сталося з цінами і скільки коштує десяток у вересні

Вартість упаковки яєць в супермаркетах України не поспішає падати. Але й дорожчання затребуваного продукту відвідувачі популярних мереж не спостерігають. Ми дізналися, що відбувається з цінами на початку вересня 2025 року та де нашим громадянам зекономити кошти на товарі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки мінімально коштує упаковка яєць в супермаркетах України.

За скільки продають яйця у вересні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 67,90-72,53 грн. Ціни постійно коливаються: станом на серпень індекс дорожчання склав 0,11%, а в липні цей показник відносно попереднього місяця був від’ємним, тобто продукт трохи подешевшав.

За даними Державної служби статистики, середня споживача вартість десятка яєць перебувала на рівні 49,39 грн. Рівно через пів року сума становила 54,50 грн, отже товар виріс у ціні на 10,34% за шість місяців. Цікаво дізнатися, скільки мінімально повинні заплатити відвідувачі різних мереж супермаркетів за упаковку яєць на початку вересня.

Ми промоніторили актуальні ціни в онлайн-магазинах і вияснили, які суми підуть в українців на найдешевшу позицію в асортименті:

Варус — 44,90 грн (без знижки — 53,80 грн);

АТБ — 55,90 грн (без знижки — 59,90 грн);

Фора — 55,90 грн (без знижки — 59,90 грн);

Ашан — 59,90 грн;

Сільпо — 59,99 грн;

Новус — 60,39 грн;

Метро — 66,46 грн;

МегаМаркет — 67,70 грн.

Для максимальної економії споживачі можуть зупинити вибір на поштучному продукті. Нефасовані курячі яйця коштують дешевше, наприклад, у Варусі встановлена ціна 3,49 грн/шт. (без знижки — 3,99 грн/шт.), отже десяток обійдеться всього у 34,90 або 39,90 грн. На збережені кошти українцям вдасться придбати ще три-чотири яйця (якщо порівнювати з найдешевшою упаковкою).

В інших супермаркетах такі ціни на поштучний товар: АТБ — 4,19 грн (станом на 2 вересня), Новус — 4,21 грн, Ашан — 4,25 грн, Фора — 4,28 грн, МегаМаркет — 5 грн. Зауважимо, восени 2025 року яйця можуть як подешевшати, так і подорожчати. Це залежить від врожаю кукурудзи, який, своєю чергою, вплине на вартість кормів і витрати фермерів на утримання курей.

Що ще варто знати українцям

