Самые дешевые яйца в супермаркетах — что стало с ценами и сколько стоит десяток в сентябре

Стоимость упаковки яиц в супермаркетах Украины не спешит падать. Но и удорожания востребованного продукта посетители популярных сетей не наблюдают. Мы узнали, что происходит с ценами в начале сентября 2025 года и где нашим гражданам сэкономить деньги на товаре.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько минимально стоит упаковка яиц в супермаркетах Украины.

За сколько продают яйца в сентябре

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 67,90-72,53 грн. Цены постоянно колеблются: по состоянию на август индекс удорожания составил 0,11%, а в июле этот показатель относительно предыдущего месяца был отрицательным, то есть продукт немного подешевел.

По данным Государственной службы статистики, средняя потребительская стоимость десятка яиц находилась на уровне 49,39 грн. Ровно через полгода сумма составляла 54,50 грн, значит, товар вырос в цене на 10,34% за шесть месяцев. Интересно узнать, сколько минимально должны заплатить посетители различных сетей супермаркетов за упаковку яиц в начале сентября.

Мы промониторили актуальные цены в онлайн-магазинах и выяснили, какие суммы уйдут в украинцев на самую дешевую позицию в ассортименте:

Варус — 44,90 грн (без скидки — 53,80 грн);

АТБ — 55,90 грн (без скидки — 59,90 грн);

Фора — 55,90 грн (без скидки — 59,90 грн);

Ашан — 59,90 грн;

Сільпо — 59,99 грн;

Новус — 60,39 грн;

Метро — 66,46 грн;

МегаМаркет — 67,70 грн.

Для максимальной экономии потребители могут остановить выбор на поштучном продукте. Нефасованные куриные яйца стоят дешевле, например, в Варусе установлена цена 3,49 грн/шт. (без скидки — 3,99 грн/шт.). Получается, десяток обойдется всего в 34,90 или 39,90 грн. На сохраненные деньги украинцам удастся приобрести еще три-четыре яйца (если сравнивать с самой дешевой упаковкой).

В других супермаркетах такие цены на поштучный товар: АТБ — 4,19 грн (по состоянию на 2 сентября), Новус — 4,21 грн, Ашан — 4,25 грн, Фора — 4,28 грн, МегаМаркет — 5 грн. Отметим, осенью 2025 года яйца могут как подешеветь, так и подорожать. Это зависит от урожая кукурузы, который, в свою очередь, повлияет на стоимость кормов и расходы фермеров на содержание кур.

Что еще нужно знать украинцам

