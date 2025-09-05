Видео
Один из видов мяса подорожал на 39% — что с ценами в сентябре

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 15:05
В Украине подорожало куриное филе — какие минимальные цены в супермаркетах в сентябре
Куриное филе. Фото: Pexels

В Украине переписали цены на некоторые продукты питания. В частности стоимость куриного филе выросла по сравнению с июлем 2025 года. Кое-где цены на него в супермаркетах выше, чем на свинину. Мы проверили, где потребителям выгоднее покупать любимое мясо.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на филе курицы в сентябре 2025 года.

Читайте также:

Сколько стоит куриное филе в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость филе курицы в супермаркетах по состоянию на начало сентября находится на уровне 239,55 грн/кг. Для сравнения, в июле текущего года аналогичный продукт стоил 218,21 грн/кг, то есть произошло подорожание на 21 грн.

Однако в январе, по информации Государственной службы статистики, килограмм филе продавали в среднем по 172,09 грн. Это означает, что за восемь месяцев продукт подорожал на 39%. Интересно узнать, сколько минимально должны заплатить украинцы за курятину.

Мы промониторили актуальные цены в разных популярных сетях супермаркетов и выяснили, какие суммы отдадут потребители:

  • Сільпо — 164 грн/кг;
  • Варус — 224,90 грн/кг;
  • Метро — 225,58 грн/кг;
  • Ашан — 225,90 грн/кг;
  • Фора — 228 грн/кг;
  • Новус — 234 грн/кг;
  • АТБ — 243,29 грн/кг;
  • МегаМаркет — 245,10 грн/кг.
Один из видов мяса подорожал на 39% — что с ценами в сентябре - фото 1
Минимальная стоимость куриного филе. Фото: Новини.LIVE

Цены указаны без учета актуальных скидок и акционных предложений. Однако посетители некоторых супермаркетов могут сэкономить немного денег. Например, в Сільпо продают килограмм филе курицы за 141,30 грн (-14%). В Ашане действует скидка 24% до 9 сентября — вместо 336,80 грн/кг нужно отдать 255 грн. В Метро цену снизили на 16% — 233,90 грн/кг вместо 279,66 грн.

Очевидно, курятина и вообще мясо планомерно дорожает в Украине из-за высокой себестоимости производства. С каждым годом содержание кур становится все более затратным, поскольку рентабельность снижается, а горючее/корм/электроэнергия растут в цене. Плюс объемы поставок уменьшились из-за оккупации населенных пунктов и гибели птицы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине изменились цены на куриные яйца. В некоторых супермаркетах зафиксировали выгодные скидки на фасованный и поштучный продукт, благодаря чему потребители могут изрядно экономить. Но осенью стоимость может вырасти.

Также мы писали, что в АТБ установили большие скидки на множество востребованных продуктов питания. В частности украинцы могут приобрести вдвое дешевле мороженое, шоколад, кофе, алкогольные и газированные напитки и многое другое.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
