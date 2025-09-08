Осінній кошик — як зміняться ціни на продукти в Україні

Прилавок на ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Традиційно восени в Україні спостерігається зміна динаміки цін на продовольчі товари. Новини.LIVE з'ясовували, що буде з вартістю основних категорій продуктів.

Ми виділили основні категорії продовольства, які закуповує кожна українська сім'я. Це яйця, молоко, олія, м'ясо та борщовий набір.

Яйця — здорожчання з жовтня

За даними Держстату, минулого року у серпні-вересні середня ціна десятка сягала близько 33 грн. Однак до кінця 2024 року їх вартість зросла вдвічі й складала понад 65 грн.

Ціну на яйця восени 2025 року формуватиме вартість кормової бази для курей, розповів Новини.LIVE економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"На жаль, цього року маємо низьку врожайність зернових, яка буде меншою, ніж минулого року. Тому це може призвести до незначного у річному вимірі здорожчання вартості яєць, десь до 65 грн", — розповів економіст.

Він також додав, що якщо ж ціна на яйця дійсно сягне 65 гривень і більше, то загальне подорожчання за рік, від осені 2024 до осені 2025 року, становитиме 80-100%.

Своєю чергою, керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський у коментарі Новини.LIVE зазначив, що поточна ціна на яйця буде триматися до середини-кінця жовтня.

"Зростання цін на яйця поки що не передбачене до початку холодів. Коли почнуться холоди, це приблизно десь жовтень 2025 року, то відбудеться сезон зростання вартості цієї продукції в ЄС, але не більше ніж на 15-20%. Це пов'язано з тим, що у холодний період необхідно більше витрачати електроенергії. Це десь кінець жовтня — початок листопада", — розповів експерт.

Молоко — ціна поки не зміниться

Середня вартість літра молока 2,5% жирності восени минулого року становила близько 39 грн. Влітку 2025 року молоко здорожчало й коштувало в середньому від 47 грн/л.

За словами Несходовського, ціна на цю продукцію поки зростати не буде.

"Щодо молока, на цей момент ми спостерігаємо тенденцію щодо в цілому зменшення вартості електроенергії на українському ринку. І це є позитивний фактор, він є дефляційний, оскільки основним фактором зростання цін на молоко і молочні продукти є вартість електроенергії. Тому, скоріше всього, зараз молоко дорожчати не буде. Ціна буде зафіксована на тому рівні, який ми маємо на початок вересня", — додав економіст, зазначивши, що, якщо Росія буде продовжувати завдавати удари по українській енергетиці, то зрештою ціна на молоко зросте.

М’ясо — буде зростати в ціні

Восени минулого року ціни на яловичину зросли в середньому на 20 грн, до 270 грн/кг. Свинина, навпаки, здешевшала до 177 грн/кг, а курятина — до 87-90 грн/кг.

Цієї ж осені, за прогнозами Іллі Несходовського, очікується зростання вартості м'яса.

"М'ясо буде дорожчати. Це пов'язано, окрім вартості кормів, ще й зі зменшенням поголів'я рогатої худоби, якщо ми говоримо про яловичину. Що стосується інших видів м'яса — передумов для зменшення цін, на жаль, немає. Звичайно, вартість цієї продукції не зросте на десятки відсотків, але якщо порівняти рік до року, то ціни збільшаться", — додав він.

Якщо припустити, що вартість восени 2025 року зросте приблизно на 10-15%, то у річному вимірі (вересень 2024 до вересня 2025 року) ціна на яловичину зросте до 300 грн/кг, на свинину — до 330 грн/кг, курятина ж здорожчає до 215 грн/кг.

Олія — ціна поки не зміниться

Восени минулого року ціна за 1 літр соняшникової олії в середньому складала 72-73 грн. До вересня 2025 року її вартість зросла до 80 грн/л.

"Що стосується олії, то тут поки буде стабільність з цінами. У виробників на даний час немає суттєвих викликів, які б впливали на зростання вартості продукції. Урожай достатній для внутрішнього ринку, тому все залежатиме від того, які ціни диктуватиме європейський ринок. Якщо там вартість олії зросте — то, відповідно, вона зросте й у нас", — додав експерт.

Овочі борщового набору — ціна поки стабільна

Керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" зазначив, що ціна на борщовий набір (капуста, морква, цибуля, буряк, картопля) нині стабільна, однак у будь-якому випадку потрібно дочекатися завершення збору врожаю.

Нагадаємо, восени 2024 року капуста коштувала приблизно 30 грн/кг, картопля — 25 грн/кг, морква — до 30 грн/кг, цибуля — 12-15 грн/кг, буряк — близько 15 грн/кг.

За рік борщовий набір здорожчав до приблизно 200 грн. Відповідно, якщо не буде подальшого зростання вартості сезонних овочів, то ціна на борщовий набір восени залишиться незмінною.

"Загалом, якщо говорити про прогноз на осінь, то якихось кардинальних суттєвих змін у цінах на продукти не буде. Інфляція зараз у періоді стабілізації", — резюмував Несходовський.

Експерт також додав, що врожай цьогоріч є достатнім. Тому сезонне подорожчання окремих груп продуктів буде, однак незначне.

