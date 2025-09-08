Осенняя корзина — как изменятся цены на продукты в Украине

Прилавок на рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Традиционно осенью в Украине наблюдается изменение динамики цен на продовольственные товары. Новини.LIVE выясняли, что будет со стоимостью основных категорий продуктов.

Мы выделили основные категории продовольствия, которые закупает каждая украинская семья. Это яйца, молоко, масло, мясо и борщевой набор.

Реклама

Читайте также:

Яйца — подорожание с октября

По данным Госстата, в прошлом году в августе-сентябре средняя цена десятка достигала около 33 гривен. Однако к концу 2024 года их стоимость выросла вдвое и составляла более 65 гривен.

Цену на яйца осенью 2025 года будет формировать стоимость кормовой базы для кур, рассказал Новини.LIVE экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"К сожалению, в этом году имеем низкую урожайность зерновых, которая будет меньше, чем в прошлом году. Поэтому это может привести к незначительному в годовом измерении подорожанию стоимости яиц, где-то до 65 гривен", — рассказал экономист.

Он также добавил, что если же цена на яйца действительно достигнет 65 гривен и более, то общее подорожание за год, от осени 2024 до осени 2025 года, составит 80-100%.

В свою очередь, руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский в комментарии Новини.LIVE отметил, что текущая цена на яйца будет держаться до середины-конца октября.

"Рост цен на яйца пока не предусмотрен до начала холодов. Когда начнутся холода, это примерно где-то октябрь 2025 года, то произойдет сезон роста стоимости этой продукции в ЕС, но не более чем на 15-20%. Это связано с тем, что в холодный период необходимо больше тратить электроэнергии. Это где-то конец октября, начало ноября", — рассказал эксперт.

Молоко — цена пока не изменится

Средняя стоимость литра молока 2,5% жирности осенью прошлого года составляла около 39 грн. Летом 2025 года молоко подорожало и стоило в среднем от 47 гривен за литр.

По словам Несходовского, цена на эту продукцию пока расти не будет.

"Относительно молока, на данный момент мы наблюдаем тенденцию по в целом уменьшению стоимости электроэнергии на украинском рынке. И это положительный фактор, он является дефляционным, поскольку основным фактором роста цен на молоко и молочные продукты является стоимость электроэнергии. Поэтому, скорее всего, сейчас молоко дорожать не будет. Цена будет зафиксирована на том уровне, который мы имеем на начало сентября", — добавил экономист, отметив, что, если Россия будет продолжать наносить удары по украинской энергетике, то в конце концов цена на молоко вырастет.

Мясо — будет расти в цене

Осенью прошлого года цены на говядину выросли в среднем на 20 гривен, до 270 гривен за килограмм. Свинина, наоборот, подешевела до 177 грн/кг, а курятина — до 87-90 грн/кг.

Этой же осенью, по прогнозам Ильи Несходовского, ожидается рост стоимости мяса.

"Мясо будет дорожать. Это связано, кроме стоимости кормов, еще и с уменьшением поголовья рогатого скота, если мы говорим о говядине. Что касается других видов мяса — предпосылок для уменьшения цен, к сожалению, нет. Конечно, стоимость этой продукции не вырастет на десятки процентов, но если сравнить год к году, то цены увеличатся", — добавил он.

Если предположить, что стоимость осенью 2025 года вырастет примерно на 10-15%, то в годовом измерении (сентябрь 2024 до сентября 2025 года) цена на говядину вырастет до 300 грн/кг, на свинину — до 330 грн/кг, курятина же подорожает до 215 грн/кг.

Подсолнечное масло — цена пока не изменится

Осенью прошлого года цена за 1 литр подсолнечного масла в среднем составляла 72-73 грн. К сентябрю 2025 года его стоимость выросла до 80 грн/л.

"Что касается масла, то здесь пока будет стабильность с ценами. У производителей в настоящее время нет существенных вызовов, которые бы влияли на рост стоимости продукции. Урожай достаточный для внутреннего рынка, поэтому все будет зависеть от того, какие цены будет диктовать европейский рынок. Если там стоимость масла вырастет — то, соответственно, она вырастет и у нас", — добавил эксперт.

Овощи борщевого набора — цена пока стабильна

Руководитель аналитического направления сети "АНТС" отметил, что цена на борщевой набор (капуста, морковь, лук, свекла, картофель) сейчас стабильна, однако в любом случае нужно дождаться завершения сбора урожая.

Напомним, осенью 2024 года капуста стоила примерно 30 грн/кг, картофель — 25 грн/кг, морковь — до 30 грн/кг, лук — 12-15 грн/кг, свекла — около 15 грн/кг.

За год борщевой набор подорожал до примерно 200 грн. Соответственно, если не будет дальнейшего роста стоимости сезонных овощей, то цена на борщевой набор осенью останется неизменной.

"В общем, если говорить о прогнозе на осень, то каких-то кардинальных существенных изменений в ценах на продукты не будет. Инфляция сейчас в периоде стабилизации", — резюмировал Несходовский.

Эксперт также добавил, что урожай в этом году является достаточным. Поэтому сезонное подорожание отдельных групп продуктов будет, однако незначительное.

Ранее мы писали, сколько минимально стоит упаковка яиц в супермаркетах Украины.

Также узнавайте, на каких продуктах в супермаркете можно существенно сэкономить.