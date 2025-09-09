Видео
Популярный овощ резко упал в цене — сколько стоит и чего ждать

Популярный овощ резко упал в цене — сколько стоит и чего ждать

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 17:12
Цены на огурцы резко переписали — сколько теперь стоит килограмм и что будет дальше
Огурцы в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине с наступлением осени в супермаркетах существенно обновили цены на востребованный сезонный овощ. Из-за увеличения предложения огурцов на рынке тепличные комбинаты были вынуждены снизить отпускную стоимость своих товаров. Это привело к удешевлению продукта для конечных потребителей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на огурцы в сентябре 2025 года.

Читайте также:

Сколько стоит килограмм огурцов

Согласно Минфину, средняя стоимость гладких огурцов находится на уровне 44 грн/кг (в августе — 62,85 грн), колючих — 51,90 грн/кг (в августе — 60,74 грн), короткоплодных — 38,80 грн/кг (в августе — 44,52 грн). Как видно, с начала осени продукт значительно подешевел, чему способствовало повышенное предложение на внутреннем рынке.

"По данным ежедневного мониторинга, в конце первой недели сентября этого года цены на тепличные огурцы на внутреннем рынке страны снизились в среднем на 16% и установились на уровне 20-40 грн/кг ($0,48-0,97/кг)", — говорится на специализированном портале EastFruit.

Мы проанализировали актуальные показатели в разных сетях супермаркетов и выяснили, где овощи стоят дешевле всего:

  • Фора — от 33,90 грн/кг;
  • Ашан — от 38,80 грн/кг;
  • АТБ — от 38,89 грн/кг;
  • Метро — от 39,90 грн/кг;
  • Варус — от 41 грн/кг;
  • МегаМаркет — от 48,40 грн/кг;
  • Сільпо — от 55 грн/кг;
  • Новус — от 74,99 грн/кг.

Отметим, цены указаны без учета скидок и акционных предложений, доступных в супермаркетах по состоянию на 9 сентября. Специалисты EastFruit уточнили, что в годовом разрезе тепличные огурцы стоят в среднем на 27% дешевле, чем в начале сентября 2024-го. Но изменения рыночной ситуации не стоит исключать.

Что будет с ценами на овощи в октябре

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у руководителя аналитического направления сети "АНТС" Ильи Несходовского, чего ожидать от стоимости популярных овощей, в частности из борщевого набора, в октябре 2025 года. По его словам, в сентябре цены в супермаркетах стабильны, однако необходимо дождаться завершения сбора урожая, дабы делать прогнозы.

"В целом, если говорить об осени, то каких-то кардинальных существенных изменений в ценах на продукты не будет. Инфляция сейчас в периоде стабилизации", — констатировал специалист.

Если сравнить цены в годовом разрезе, то по состоянию на сентябрь 2024-го капуста стоила около 30 грн/кг, картофель — 25 грн/кг, морковь — до 30 грн/кг, лук — 12-15 грн/кг, свекла — 15 грн/кг. Всего за 12 месяцев стоимость борщевого набора выросла до 200 грн. Сейчас урожайные прогнозы не дают оснований ожидать дальнейшего подорожания продуктов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине существенно подорожало куриное филе в начале сентября 2025 года. Минимальная цена за килограмм мяса достигла уровня 224,90 грн/кг в Варусе. По Минфину, средняя стоимость филе находилась на уровне 239,55 грн/кг.

Также мы писали, что в одном из популярных супермаркетов установили выгодные скидки на множество востребованных продуктов питания. Посетители АТБ могли приобрести шоколад, кофе, колбасные изделия, сладости и т.д. ориентировочно вдвое дешевле.

