Картопля в супермаркетах — що відбувається з цінами і чого чекати

Картопля в супермаркетах — що відбувається з цінами і чого чекати

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 17:12
В Україні подешевшала картопля — скільки коштує кілограм і коли ціни виростуть
Картопля в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні трохи подешевшав популярний овоч. Середня ціна картоплі опустилася до 15-18 грн/кг. Така вартість протримається орієнтовно до середини жовтня, поки триватиме масовий збір урожаю. А далі показники в супермаркетах підуть вгору, що традиційно трапляється в холодну пору року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на картоплю у вересні та до чого готуватися цієї осені.

Читайте також:

Скільки коштує картопля в Україні

Згідно з Мінфіном, у першій половині вересня середня вартість картоплі зафіксувалася на рівні 15,83 грн/кг. У серпні показник був трохи вищим — 17,97 грн/кг. Індекс споживчих цін на затребуваний овоч склав 95,14%, тобто вартість зменшилася на 4,86% порівняно з серпнем. А відносно липня цей індекс перебував на рівні 74,17%.

Ми здійснили моніторинг актуальних цін на білу картоплю в популярних українських мережах супермаркетів і з’ясували, скільки споживачам доведеться віддати за кілограм улюбленого овочу. Станом на 11 вересня мінімальна вартість така:

  • Фора — від 13,90 грн/кг;
  • Метро — від 13,90 грн/кг;
  • Варус — від 14,50 грн/кг;
  • Ашан — від 14,70 грн/кг;
  • Сільпо — від 14,70 грн/кг;
  • АТБ — від 14,85 грн/кг;
  • Новус — від 14,99 грн/кг;
  • МегаМаркет — від 18,90 грн/кг;

Як видно, в більшості супермаркетів ціна не перевищує 15 грн/кг. Але подібна тенденція протримається недовго — поки не закінчиться збір урожаю. Ближче до зими картопля поступово дорожчатиме.

Картопля в супермаркетах — що відбувається з цінами і чого чекати - фото 1
Мінімальні ціни на картоплю в Україні. Фото: Новини.LIVE

Що буде з вартістю борщового набору

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у керівника аналітичного напряму мережі "АНТС" Іллі Несходовського, чого очікувати від вартості борщового набору найближчим часом. За словами експерта, у вересні ситуація буде стабільною, однак потрібно дочекатися завершення збору врожаю.

"Загалом, якщо говорити про прогноз на осінь, то якихось кардинальних суттєвих змін у цінах на продукти не буде. Інфляція зараз у періоді стабілізації", — констатував Несходовський.

Він підрахував, що в річному розрізі борщовий набір подорожчав до приблизно 200 грн. Адже восени 2024-го капусту продавали в середньому по 30 грн/кг, картоплю — 25 грн/кг, моркву — 30 грн/кг, цибулю — 12-15 грн/кг, буряк — близько 15 грн/кг.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, вартість курячих яєць в Україні перебуває на стабільному рівні. Мінімальна ціна упаковки в популярних супермаркетах — 53,80 грн. Експерти впевнені, що дешевшати затребуваний продукт не буде, зате подорожчати восени може.

Також ми писали, що куряче філе в Україні суттєво подорожчало. У вересні 2025 року середня ціна становить 239,55 грн/кг проти 218,21 грн/кг у липні. В супермаркетах мінімальна вартість стартує від 224,90 грн/кг у Варусі.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
