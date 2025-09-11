В Україні подешевшала картопля — скільки коштує кілограм і коли ціни виростуть

Картопля в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні трохи подешевшав популярний овоч. Середня ціна картоплі опустилася до 15-18 грн/кг. Така вартість протримається орієнтовно до середини жовтня, поки триватиме масовий збір урожаю. А далі показники в супермаркетах підуть вгору, що традиційно трапляється в холодну пору року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на картоплю у вересні та до чого готуватися цієї осені.

Скільки коштує картопля в Україні

Згідно з Мінфіном, у першій половині вересня середня вартість картоплі зафіксувалася на рівні 15,83 грн/кг. У серпні показник був трохи вищим — 17,97 грн/кг. Індекс споживчих цін на затребуваний овоч склав 95,14%, тобто вартість зменшилася на 4,86% порівняно з серпнем. А відносно липня цей індекс перебував на рівні 74,17%.

Ми здійснили моніторинг актуальних цін на білу картоплю в популярних українських мережах супермаркетів і з’ясували, скільки споживачам доведеться віддати за кілограм улюбленого овочу. Станом на 11 вересня мінімальна вартість така:

Фора — від 13,90 грн/кг;

Метро — від 13,90 грн/кг;

Варус — від 14,50 грн/кг;

Ашан — від 14,70 грн/кг;

Сільпо — від 14,70 грн/кг;

АТБ — від 14,85 грн/кг;

Новус — від 14,99 грн/кг;

МегаМаркет — від 18,90 грн/кг;

Як видно, в більшості супермаркетів ціна не перевищує 15 грн/кг. Але подібна тенденція протримається недовго — поки не закінчиться збір урожаю. Ближче до зими картопля поступово дорожчатиме.

Мінімальні ціни на картоплю в Україні. Фото: Новини.LIVE

Що буде з вартістю борщового набору

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у керівника аналітичного напряму мережі "АНТС" Іллі Несходовського, чого очікувати від вартості борщового набору найближчим часом. За словами експерта, у вересні ситуація буде стабільною, однак потрібно дочекатися завершення збору врожаю.

"Загалом, якщо говорити про прогноз на осінь, то якихось кардинальних суттєвих змін у цінах на продукти не буде. Інфляція зараз у періоді стабілізації", — констатував Несходовський.

Він підрахував, що в річному розрізі борщовий набір подорожчав до приблизно 200 грн. Адже восени 2024-го капусту продавали в середньому по 30 грн/кг, картоплю — 25 грн/кг, моркву — 30 грн/кг, цибулю — 12-15 грн/кг, буряк — близько 15 грн/кг.

