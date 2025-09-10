Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Яйця не поспішають дешевшати — що буде з цінами восени

Яйця не поспішають дешевшати — що буде з цінами восени

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 16:10
Яйця в Україні можуть подорожчати — що відбувається з цінами і до чого готуватися
Курячі яйця. Фото: Unsplash

В Україні супермаркети не поспішають переписувати ціни на курячі яйця. В багатьох мережах мінімальна вартість упаковки стабілізувалася. У вересні споживачам пропонують знижки, але в основному на поштучні яйця.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де купити найдешевшу упаковку яєць і що буде з цінами найближчим часом.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштують яйця в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 67,90-72,53 грн. Що цікаво, індекс споживчих цін на продукт у вересні 2025 року склав 99,77%, тобто порівняно з попереднім місяцем яйця подешевшали на 0,23%. Натомість у серпні цей індекс відносно липня складав 100,11%.

Ми промоніторили показники в популярних мережах супермаркетів і з’ясували, де українцям вигідніше купувати затребуваний товар. Актуальні мінімальні ціни на десяток упакованих яєць перебувають на такому рівні:

  • Варус — від 53,80 грн;
  • АТБ — від 55,90 грн (без знижки — 59,90 грн);
  • Фора — від 55,90 грн (без знижки — 59,90 грн);
  • Ашан — від 59,90 грн;
  • Сільпо — від 59,99 грн;
  • Новус — від 59,99 грн;
  • Метро — від 66,46 грн;
  • МегаМаркет — від 67,40 грн.

Для більшої економії українці можуть купити нефасовані яйця. Зокрема у Варусі десяток обійдеться всього у 36,90 грн (без знижки — 39,90 грн). Відвідувачі Новусу, Фори та Ашану заплатять 4,21 грн/шт., а МегаМаркету — 5 грн/шт.

null
Мінімальна вартість упаковки яєць у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Що буде з цінами на яйця восени

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в керівника аналітичного напряму мережі "АНТС" Іллі Несходовського, до яких цін на курячі яйця готуватися споживачам восени. У 2025 році маємо низьку врожайність зернових, що може негативно відобразитися на вартості продукту. Адже кукурудза, наприклад, є основою для кормів.

"Дорожчання яєць поки не передбачене до початку холодів. Це приблизно десь жовтень 2025 року. Тоді почнеться сезон зростання вартості продукції в ЄС, але не більше ніж на 15-20%. Адже в холодний період необхідно більше витрачати електроенергії", — констатував Несходовський.

Натомість виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зауважив, що з огляду на врожай кукурудзи яйця можуть вирости в ціні десь до 65 грн. При цьому загальне подорожчання в річному вимірі досягне показника 80-100%.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні подешевшали тепличні огірки. Найдешевше кілограм затребуваного овочу коштує у Форі — від 33,90 грн/кг, найдорожче — у Новусі  (від 74,99 грн/кг). В річному розрізі огірки впали в ціні приблизно на 27%.

Також ми писали, що куряче філе в Україні за вісім місяців подорожчало на 39% і вже коштує дорожче за свинину в деяких супермаркетах. Найдешевше його продають у Варусі (224,90 грн/кг), найдорожче — в АТБ (243,29 грн/кг).

товари покупки яйця супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації