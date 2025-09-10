Яйця в Україні можуть подорожчати — що відбувається з цінами і до чого готуватися

Курячі яйця. Фото: Unsplash

В Україні супермаркети не поспішають переписувати ціни на курячі яйця. В багатьох мережах мінімальна вартість упаковки стабілізувалася. У вересні споживачам пропонують знижки, але в основному на поштучні яйця.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де купити найдешевшу упаковку яєць і що буде з цінами найближчим часом.

Скільки коштують яйця в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 67,90-72,53 грн. Що цікаво, індекс споживчих цін на продукт у вересні 2025 року склав 99,77%, тобто порівняно з попереднім місяцем яйця подешевшали на 0,23%. Натомість у серпні цей індекс відносно липня складав 100,11%.

Ми промоніторили показники в популярних мережах супермаркетів і з’ясували, де українцям вигідніше купувати затребуваний товар. Актуальні мінімальні ціни на десяток упакованих яєць перебувають на такому рівні:

Варус — від 53,80 грн;

АТБ — від 55,90 грн (без знижки — 59,90 грн);

Фора — від 55,90 грн (без знижки — 59,90 грн);

Ашан — від 59,90 грн;

Сільпо — від 59,99 грн;

Новус — від 59,99 грн;

Метро — від 66,46 грн;

МегаМаркет — від 67,40 грн.

Для більшої економії українці можуть купити нефасовані яйця. Зокрема у Варусі десяток обійдеться всього у 36,90 грн (без знижки — 39,90 грн). Відвідувачі Новусу, Фори та Ашану заплатять 4,21 грн/шт., а МегаМаркету — 5 грн/шт.

Мінімальна вартість упаковки яєць у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Що буде з цінами на яйця восени

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в керівника аналітичного напряму мережі "АНТС" Іллі Несходовського, до яких цін на курячі яйця готуватися споживачам восени. У 2025 році маємо низьку врожайність зернових, що може негативно відобразитися на вартості продукту. Адже кукурудза, наприклад, є основою для кормів.

"Дорожчання яєць поки не передбачене до початку холодів. Це приблизно десь жовтень 2025 року. Тоді почнеться сезон зростання вартості продукції в ЄС, але не більше ніж на 15-20%. Адже в холодний період необхідно більше витрачати електроенергії", — констатував Несходовський.

Натомість виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зауважив, що з огляду на врожай кукурудзи яйця можуть вирости в ціні десь до 65 грн. При цьому загальне подорожчання в річному вимірі досягне показника 80-100%.

Що ще варто знати українцям

