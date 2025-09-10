Яйца в Украине могут подорожать — что происходит с ценами и к чему готовиться

Куриные яйца. Фото: Unsplash

В Украине супермаркеты не спешат переписывать цены на куриные яйца. Во многих сетях минимальная стоимость упаковки стабилизировалась. В сентябре потребителям предлагают скидки, но в основном на поштучные яйца.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где купить самую дешевую упаковку яиц и что будет с ценами в ближайшее время.

Сколько стоят яйца в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 67,90-72,53 грн. Что интересно, индекс потребительских цен на продукт в сентябре 2025 года составил 99,77%, то есть по сравнению с предыдущим месяцем яйца подешевели на 0,23%. Зато в августе этот индекс относительно июля составлял 100,11%.

Мы промониторили показатели в популярных сетях супермаркетов и выяснили, где украинцам выгоднее покупать востребованный товар. Актуальные минимальные цены на десяток упакованных яиц находятся на таком уровне:

Варус — от 53,80 грн;

АТБ — от 55,90 грн (без скидки — 59,90 грн);

Фора — от 55,90 грн (без скидки — 59,90 грн);

Ашан — от 59,90 грн;

Сільпо — от 59,99 грн;

Новус — от 59,99 грн;

Метро — от 66,46 грн;

МегаМаркет — от 67,40 грн.

Для большей экономии украинцы могут купить нефасованные яйца. В частности, в Варусе десяток обойдется всего в 36,90 грн (без скидки — 39,90 грн). Посетители Новуса, Форы и Ашана заплатят 4,21 грн/шт., а МегаМаркета — 5 грн/шт.

Минимальная стоимость упаковки яиц в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Что будет с ценами на яйца осенью

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у руководителя аналитического направления сети "АНТС" Ильи Несходовского, к каким ценам на куриные яйца готовиться потребителям осенью. В 2025 году имеем низкую урожайность зерновых, что может негативно отразиться на стоимости продукта. Ведь кукуруза, например, является основой для кормов.

"Подорожание яиц пока не предусмотрено до начала холодов. Это примерно где-то октябрь 2025 года. Тогда начнется сезон роста стоимости продукции в ЕС, но не более чем на 15-20%. Ведь в холодный период необходимо больше тратить электроэнергии", — констатировал Несходовский.

Зато исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что, учитывая урожай кукурузы, яйца могут вырасти в цене где-то до 65 грн. При этом общее подорожание в годовом измерении достигнет показателя 80-100%.

