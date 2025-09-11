В Украине подешевел картофель — сколько стоит килограмм и когда цены вырастут

Картофель в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине немного подешевел популярный овощ. Средняя цена картофеля опустилась до 15-18 грн/кг. Такая стоимость продержится ориентировочно до середины октября, пока будет продолжаться массовый сбор урожая. А дальше показатели в супермаркетах пойдут вверх, что традиционно случается в холодное время года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на картофель в сентябре и к чему готовиться этой осенью.

Сколько стоит картофель в Украине

Согласно Минфину, в первой половине сентября средняя стоимость картофеля зафиксировалась на уровне 15,83 грн/кг. В августе показатель был немного выше — 17,97 грн/кг. Индекс потребительских цен на востребованный овощ составил 95,14%, то есть стоимость уменьшилась на 4,86% по сравнению с августом. Относительно июля этот индекс находился на уровне 74,17%.

Мы осуществили мониторинг актуальных цен на белый картофель в популярных украинских сетях супермаркетов и выяснили, сколько потребителям придется отдать за килограмм любимого овоща. По состоянию на 11 сентября минимальная стоимость такая:

Фора — от 13,90 грн/кг;

Метро — от 13,90 грн/кг;

Варус — от 14,50 грн/кг;

Ашан — от 14,70 грн/кг;

Сільпо — от 14,70 грн/кг;

АТБ — от 14,85 грн/кг;

Новус — от 14,99 грн/кг;

МегаМаркет — от 18,90 грн/кг;

Как видно, в большинстве супермаркетов цена не превышает 15 грн/кг. Но подобная тенденция продержится недолго — пока не закончится сбор урожая. Ближе к зиме картофель будет постепенно дорожать.

Минимальные цены на картофель в Украине. Фото: Новини.LIVE

Что будет со стоимостью борщевого набора

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у руководителя аналитического направления сети "АНТС" Ильи Несходовского, чего ожидать от стоимости борщевого набора в ближайшее время. По словам эксперта, в сентябре ситуация будет стабильной, однако нужно дождаться завершения сбора урожая.

"В целом, если говорить о прогнозе на осень, то каких-то кардинальных существенных изменений в ценах на продукты не будет. Инфляция сейчас в периоде стабилизации", — констатировал Несходовский.

Он подсчитал, что в годовом разрезе борщевой набор подорожал до примерно 200 грн. Ведь осенью 2024-го капусту продавали в среднем по 30 грн/кг, картофель — 25 грн/кг, морковь — 30 грн/кг, лук — 12-15 грн/кг, свеклу — около 15 грн/кг.

