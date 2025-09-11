Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Картофель в супермаркетах — что происходит с ценами и чего ждать

Картофель в супермаркетах — что происходит с ценами и чего ждать

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 17:12
В Украине подешевел картофель — сколько стоит килограмм и когда цены вырастут
Картофель в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине немного подешевел популярный овощ. Средняя цена картофеля опустилась до 15-18 грн/кг. Такая стоимость продержится ориентировочно до середины октября, пока будет продолжаться массовый сбор урожая. А дальше показатели в супермаркетах пойдут вверх, что традиционно случается в холодное время года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на картофель в сентябре и к чему готовиться этой осенью.

Реклама
Читайте также:

Сколько стоит картофель в Украине

Согласно Минфину, в первой половине сентября средняя стоимость картофеля зафиксировалась на уровне 15,83 грн/кг. В августе показатель был немного выше — 17,97 грн/кг. Индекс потребительских цен на востребованный овощ составил 95,14%, то есть стоимость уменьшилась на 4,86% по сравнению с августом. Относительно июля этот индекс находился на уровне 74,17%.

Мы осуществили мониторинг актуальных цен на белый картофель в популярных украинских сетях супермаркетов и выяснили, сколько потребителям придется отдать за килограмм любимого овоща. По состоянию на 11 сентября минимальная стоимость такая:

  • Фора — от 13,90 грн/кг;
  • Метро — от 13,90 грн/кг;
  • Варус — от 14,50 грн/кг;
  • Ашан — от 14,70 грн/кг;
  • Сільпо — от 14,70 грн/кг;
  • АТБ — от 14,85 грн/кг;
  • Новус — от 14,99 грн/кг;
  • МегаМаркет — от 18,90 грн/кг;

Как видно, в большинстве супермаркетов цена не превышает 15 грн/кг. Но подобная тенденция продержится недолго — пока не закончится сбор урожая. Ближе к зиме картофель будет постепенно дорожать.

Картофель в супермаркетах — что происходит с ценами и чего ждать - фото 1
Минимальные цены на картофель в Украине. Фото: Новини.LIVE

Что будет со стоимостью борщевого набора

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у руководителя аналитического направления сети "АНТС" Ильи Несходовского, чего ожидать от стоимости борщевого набора в ближайшее время. По словам эксперта, в сентябре ситуация будет стабильной, однако нужно дождаться завершения сбора урожая.

"В целом, если говорить о прогнозе на осень, то каких-то кардинальных существенных изменений в ценах на продукты не будет. Инфляция сейчас в периоде стабилизации", — констатировал Несходовский.

Он подсчитал, что в годовом разрезе борщевой набор подорожал до примерно 200 грн. Ведь осенью 2024-го капусту продавали в среднем по 30 грн/кг, картофель — 25 грн/кг, морковь — 30 грн/кг, лук — 12-15 грн/кг, свеклу — около 15 грн/кг.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, стоимость куриных яиц в Украине находится на стабильном уровне. Минимальная цена упаковки в популярных супермаркетах — 53,80 грн. Эксперты уверены, что дешеветь востребованный продукт не будет, зато подорожать осенью может.

Также мы писали, что куриное филе в Украине существенно подорожало. В сентябре 2025 года средняя цена составляет 239,55 грн/кг против 218,21 грн/кг в июле. В супермаркетах минимальная стоимость стартует от 224,90 грн/кг в Варусе.

продукты товары покупки супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации