Главная Экономика Цены на морковь в Украине изменили курс — где купить дешевле

Цены на морковь в Украине изменили курс — где купить дешевле

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 20:25
Морковь удивила украинцев — как изменилась цена на популярный овощ
Свежая морковь. Фото: Unsplash

На овощном рынке в Украине произошли резкие изменения — морковь, которая еще недавно считалась едва ли не "золотым" овощем, ощутимо потеряла в цене. Однако, долго ли продлится такая тенденция — пока неизвестно.

Новини.LIVE исследовали, сколько стоит морковь в украинских супермаркетах и где этот овощ самый дешевый.

Читайте также:

Как менялась цена на морковь

По данным портала Минфин, пик цен на морковь пришелся на первый месяц лета — в июне за килограмм этого популярного овоща украинцы вынуждены были отдать около 60 грн.

В июле ситуация немного изменилась в сторону облегчения для кошельков потребителей — стоимость моркови снизилась до 41 грн/кг.

А уже в августе, благодаря новому урожаю, украинцы могли купить морковь в среднем по 16 грн/кг. Тенденция на удешевление продолжилась и в сентябре.

Сколько стоит морковь в супермаркетах

По состоянию на 17 сентября 2025 года, средняя стоимость моркови в торговых сетях составляет 10,97 грн/кг. Самые низкие цены на овощ в супермаркетах Сильпо — 9,50 грн/кг.

В Форе, Metro и Auchan стоимость моркови немного выше — 9,90 грн/кг. Остальные супермаркеты установили уже более высокие цены:

  • АТБ — 10,89 грн;
  • NOVUS — 10,89 грн;
  • VARUS — 10,90 грн;
  • МегаМаркет — 15,90 грн.
Ціни на моркву
Цены на морковь в супермаркетах. Графика: Новини.LIVE

Будет ли дорожать морковь

Руководитель аналитического направления сети "АНТС" в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн отметил, что в целом цена на борщевой набор (капуста, морковь, лук, свекла, картофель) сейчас стабильна, однако в любом случае нужно дождаться завершения сбора урожая.

За год борщевой набор подорожал до примерно 200 грн. Соответственно, если не будет дальнейшего роста стоимости сезонных овощей, то цена на борщевой набор осенью останется неизменной.

"В общем, если говорить о прогнозе на осень, то каких-то кардинальных существенных изменений в ценах на продукты не будет. Инфляция сейчас в периоде стабилизации", — резюмировал Несходовский.

Эксперт также добавил, что урожай в этом году является достаточным. Поэтому сезонное подорожание отдельных групп продуктов будет, однако незначительное.

Ранее мы писали, где купить самые дешевые яйца и что будет с ценами в ближайшее время.

Также узнавайте, что происходит с ценами на картофель.

продукты овощи цены морковь супермаркет
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
