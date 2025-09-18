Ціни на картоплю невигідно переписали — скільки коштує кілограм у вересні

Картопля в магазині. Фото: Pexels

За тиждень в Україні трохи подорожчав популярний товар — картопля. Середня ціна продукту піднялася до 16 грн/кг, хоча в першій половині вересня 2025 року в більшості відомих супермаркетів показник не перетинав межу 15 грн/кг.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на картоплю в Україні.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштує картопля у вересні

Згідно з Мінфіном, станом на 18 вересня середня ціна за кілограм картоплі перебуває на рівні 16,17 грн. Ще тиждень тому показник був трохи нижчий — 15,83 грн/кг, а в серпні взагалі доходив до 18 грн/кг. Індекс споживчих цін на овоч склав 91,65%, тобто вартість знизилася на 8,35%. А відносно липня цей індекс перебував на рівні 74,17%.

Ми перевірили, за скільки продають кілограм білої картоплі в популярних українських мережах супермаркетів. Завдяки моніторингу цін споживачі можуть дізнаватися, де вигідніше закуповувати продукти харчування. Станом на 18 вересня мінімальна вартість овочу така:

АТБ — від 12,95 грн/кг (було 14,85 грн/кг);

Метро — від 13,80 грн/кг (було 13,90 грн/кг);

Фора — від 13,90 грн/кг (ціна не змінилася);

Варус — від 14,50 грн/кг (ціна не змінилася);

Новус — від 14,99 грн/кг (ціна не змінилася);

Ашан — від 15,80 грн/кг (було 14,70 грн/кг);

Сільпо — від 17,10 грн/кг (було 14,70 грн/кг);

МегаМаркет — від 18,90 грн/кг (ціна не змінилася).

Як видно, в деяких супермаркетах ціни не змінилися взагалі, в інших — збільшилися або зменшилися. Завдяки порівнянню вартості українці можуть обирати найкращий варіант для себе за фінансами. Водночас експерти попереджають, що відносно низькі ціни протримаються на ринку недовго — поки фермери не зберуть весь урожай.

Ціни на білу картоплю в Україні. Фото: Новини.LIVE

Що буде з цінами на продукти восени

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у фахівців, що буде з вартістю затребуваних продуктів харчування у жовтні-листопаді 2025 року. Наприклад, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин очікує дорожчання курячих яєць в разі зростання цін на кормову базу.

"На жаль, цього року маємо низьку врожайність зернових, яка буде меншою, ніж минулого року. Це може призвести до незначного у річному вимірі дорожчання яєць, десь до 65 грн", — констатував економіст.

Натомість молочна продукція поки не демонструє руху до більших цінових показників. За словами керівника аналітичного напряму мережі "АНТС" Іллі Несходовського, стабілізація на ринку стала можливою завдяки здешевленню електроенергії.

М'ясо восени, навпаки, буде дорожчати. Перший фактор — більші витрати на корми, другий — зменшення поголів'я рогатої худоби, якщо йде мова про яловичину. Загалом наразі немає передумов для здешевлення жодного з видів м’ясної продукції.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у червні 2025 року морква коштувала до 60 грн/кг, але з новим урожаєм овоч значно подешевшав. Станом на 17 вересня ціна в різних відомих супермаркетах сягнула середньої позначки 10,97 грн/кг.

Також ми писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в популярних супермаркетах України. Середня вартість упаковки перебувала в діапазоні 67,90-72,53 грн. А мінімальна ціна за фасований десяток на початку вересня становила 53,80 грн.