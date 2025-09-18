Цены на картофель невыгодно переписали — сколько стоит килограмм в сентябре

Процесс начался — что происходит с ценами на картофель в Украине
За неделю в Украине немного подорожал популярный товар — картофель. Средняя цена продукта поднялась до 16 грн/кг, хотя в первой половине сентября 2025 года в большинстве известных супермаркетов показатель не пересекал границу 15 грн/кг.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на картофель в Украине.
Сколько стоит картофель в сентябре
Согласно Минфину, по состоянию на 18 сентября средняя цена за килограмм картофеля находится на уровне 16,17 грн. Еще неделю назад показатель был немного ниже — 15,83 грн/кг, а в августе вообще доходил до 18 грн/кг. Индекс потребительских цен на овощ составил 91,65%, то есть стоимость снизилась на 8,35%. А относительно июля этот индекс находился на уровне 74,17%.
Мы проверили, за сколько продают килограмм белого картофеля в популярных украинских сетях супермаркетов. Благодаря мониторингу цен потребители могут узнавать, где выгоднее закупать продукты питания. По состоянию на 18 сентября минимальная стоимость овоща такая:
- АТБ — от 12,95 грн/кг (было 14,85 грн/кг);
- Метро — от 13,80 грн/кг (было 13,90 грн/кг);
- Фора — от 13,90 грн/кг (цена не изменилась);
- Варус — от 14,50 грн/кг (цена не изменилась);
- Новус — от 14,99 грн/кг (цена не изменилась);
- Ашан — от 15,80 грн/кг (было 14,70 грн/кг);
- Сільпо — от 17,10 грн/кг (было 14,70 грн/кг);
- МегаМаркет — от 18,90 грн/кг (цена не изменилась).
Как видно, в некоторых супермаркетах цены не изменились вообще, в других — увеличились или уменьшились. Благодаря сравнению стоимости украинцы могут выбирать лучший вариант для себя по финансам. В то же время эксперты предупреждают, что относительно низкие цены продержатся на рынке недолго — пока фермеры не соберут весь урожай.
Что будет с ценами на продукты осенью
Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у специалистов, что будет со стоимостью востребованных продуктов питания в октябре-ноябре 2025 года. Например, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин ожидает подорожания куриных яиц в случае роста цен на кормовую базу.
"К сожалению, в этом году имеем низкую урожайность зерновых, которая будет меньше, чем в прошлом году. Это может привести к незначительному в годовом измерении подорожанию яиц, где-то до 65 грн", — констатировал экономист.
Зато молочная продукция пока не демонстрирует движения к большим ценовым показателям. По словам руководителя аналитического направления сети "АНТС" Ильи Несходовского, стабилизация на рынке стала возможной благодаря удешевлению электроэнергии.
Мясо осенью, наоборот, будет дорожать. Первый фактор — большие затраты на корма, второй — уменьшение поголовья рогатого скота, если речь идет о говядине. В целом пока нет предпосылок для удешевления ни одного из видов мясной продукции.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, в июне 2025 года морковь стоила до 60 грн/кг, но с новым урожаем овощ значительно подешевел. По состоянию на 17 сентября цена в разных известных супермаркетах достигла средней отметки 10,97 грн/кг.
Также мы писали, что происходит с ценами на куриные яйца в популярных супермаркетах Украины. Средняя стоимость упаковки находилась в диапазоне 67,90-72,53 грн. А минимальная цена за фасованный десяток в начале сентября составляла 53,80 грн.
