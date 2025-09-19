Цены на яйца обновили в супермаркетах — сколько стоят и когда могут подорожать

Куриные яйца. Фото: Unsplash

В течение сентября 2025 года цены на куриные яйца в украинских супермаркетах остаются на стабильном уровне. В ближайшее время эксперты не прогнозируют подорожания востребованного продукта питания, но ближе к середине осени средняя стоимость может измениться.

Стоимость яиц в Украине

Согласно Минфину, одна упаковка куриных яиц категории С1 стоит в среднем от 67,90 до 72,53 грн. Индекс потребительских цен в сентябре составил 99,78%, то есть продукт подешевел всего на 0,22% по сравнению с предыдущим месяцем. Зато в августе этот показатель находился на уровне 100,11% относительно июля.

Мы промониторили актуальные минимальные цены на упаковку яиц в различных популярных сетях супермаркетов и узнали, где потребителям выгоднее осуществлять закупки. По состоянию на 19 сентября украинцы должны отдать такие суммы за десяток фасованных яиц:

Варус — от 53,80 грн;

АТБ — от 55,90 грн (без скидки — 59,90 грн);

Фора — от 58,99 грн;

Ашан — от 59,90 грн;

Сільпо — от 59,99 грн;

Новус — от 56,99 грн (без скидки — 65,99 грн);

Метро — от 66,46 грн;

МегаМаркет — от 67,40 грн.

Стоимость упаковки яиц в Украине. Фото: Новини.LIVE

Чтобы сэкономить больше денег, украинцы могут отдать предпочтение нефасованным яйцам. В некоторых супермаркетах продают товар поштучно в открытых картонных лотках. Сравнение расходов показывает, что десяток таких яиц обойдется дешевле, чем обычная упаковка, даже самая дешевая.

Например, в Варусе установили цену 3,99 грн/шт., следовательно десяток стоит всего 39,99 грн. Посетителям Новуса и Форы нужно отдать 4,39 грн/шт., Ашана — 4,50 грн/шт., МегаМаркета — 5,70 грн/шт.

Что будет с ценами на яйца осенью

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экспертов, чего ожидать от стоимости куриных яиц в октябре-ноябре 2025 года. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что цены осенью будут формировать обновленные расходы на корма. Если урожай зерновых будет низким, корма подорожают, а с ними и яйца.

Зато руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский уверен, что текущие показатели продержатся в супермаркетах до середины-конца октября.

"Рост цен на яйца не предусмотрен до начала холодов. Это примерно где-то октябрь 2025 года, тогда произойдет сезон роста стоимости этой продукции в ЕС, но не более чем на 15-20%", — уточнил специалист.

Очевидно, в холодное время увеличиваются расходы на электроэнергию, что закладывается в обновленные цены на продукты питания.

Что еще нужно знать украинцам

