Економний раціон — як заощадити гроші, але купувати улюблені продукти

В умовах регулярного зростання цін кожна сім'я час від часу стикається з питанням: як економити, але водночас не відмовляти собі в улюблених продуктах? Новини.LIVE розбиралися, як можна це зробити комфортно та без додаткового навантаження на сімейний гаманець.

Про те, чи можуть українці заощаджувати, не відмовляючи собі в улюблених продуктах, сайту Новини.LIVE розповів фінансовий консультант Іван Осипенко

Загальні поради для економії

"Незалежно від стилю харчування чи кількості членів сім’ї, існують універсальні правила, що допомагають витрачати менше. Їх небагато, але вони дійсно допомагають зекономити й вберегти від спонтанних покупок", — розповів Осипенко.

За його словами, є кілька загальних правил, які допоможуть українцям заощадити на продуктах:

Складання списку покупок

Якщо людина йде до магазину з чітким переліком того, що їй потрібно придбати, то виникає набагато менше шансів витратити гроші на імпульсивні покупки.

"Тут все просто. Коли у нас є чіткий перелік того, що ми запланували купити, то мозок концентрується саме на цих товарах. Тобто є мета купити, до прикладу, молоко, хліб і яблука. Відповідно, ви концентруватиметесь саме на тих відділах магазину, де вони є, і не будете "бачити" товарів, повз які проходитимете", — зазначив експерт.

Сезонність продуктів

Купуючи овочі та фрукти у сезон, можна заощадити до 40% від вартості. Наприклад, восени яблука й капуста дешевші, ніж узимку.

"Якщо є де зберігати — балкон або комора, то кілька ящиків яблук або мішок картоплі точно зможуть зберегти вам кошти", — додав фінансист.

Опт і ринки

Часто вигідніше брати більші обсяги круп, олії чи картоплі. На ринках ціни більш гнучкі, ніж у супермаркетах.

"Особливо це актуально сім'ям, де четверо і більше людей. Плюс на ринку можна поторгуватися і отримати додаткову економію", — зазначив Осипенко.

Знижки та програми лояльності

Мережеві магазини пропонують акційні товари, які можна включати до раціону, не змінюючи його суті.

"Однак тут потрібно бути обережним. Бо одна справа — свідомо купувати те, що потрібно, зі знижкою, інша справа — ставати жертвою знижок. У другому випадку, навпаки, замість економії можна отримати купу продуктів, які зіпсуються швидше, ніж люди встигнуть їх з'їсти", — розповів фінансист.

Приготування вдома

Домашні страви зазвичай у 2–3 рази дешевші, ніж готові напівфабрикати.

Раціональне використання залишків

З решти овочів можна зробити суп, з підсохлого хліба — сухарі, а кілька порцій борщу чи залишки котлет — заморозити.

Як заощаджувати на продуктах, якщо ви — вегетаріанець

Вегетаріанське харчування в Україні може бути доволі економним, адже основа — це овочі, фрукти, бобові та крупи. У якості джерела білку можна вживати квасолю, сочевицю або нут. Куплені в сухому вигляді вони значно дешевші, ніж готові консервовані.

Крім того, влітку можна робити заготовки на зиму і заморожувати овочі. Адже їх ціна взимку у кілька разів може бути вищою, ніж влітку. Горіхи та насіння можна купувати на вагу в спеціалізованих точках, а не фасовані в супермаркеті.

Також можна знайти альтернативу імпортним продуктам: авокадо замінити гарбузом або броколі, а замість тофу вживати домашній сир.

Як заощаджувати на продуктах людям зі "звичайним" раціоном

Ті, хто вживає м’ясо, рибу та молочні продукти, зазвичай витрачають більше. Проте й тут є простір для економії. М’ясо можна 2-3 рази на тиждень замінювати бобовими або стравами з яєць.

Крім того, можна влаштовувати рибні дні. При цьому замість лосося купувати оселедець чи скумбрію. Вони коштують значно дешевше, однак теж багаті на Омега-3.

Вигідніше купувати більші упаковки кефіру, сиру чи йогурту та розподіляти на кілька днів. Варення, соління, заморожування ягід — спосіб мати улюблені продукти взимку без переплати.

Як заощаджувати на продуктах одній людині

Людині, яка живе сама, часто складно організувати харчування економно: продукти швидко псуються, а купівля малих порцій виходить дорожче. Тому тут варто розробити план харчування на тиждень і одразу розраховувати, що і коли буде приготовано. Якщо куплено більше м’яса чи овочів, їх можна поділити на частини й заморозити.

Макарони, крупи, яйця — завжди під рукою і довго не псуються. Краще купити 300 грамів сиру, який точно буде з’їдений, ніж 1 кг, який зіпсується. Так вдається економити, не відмовляючись від різноманітності.

Як заощаджувати на продуктах двом дорослим із двома дітьми

У сім’ї витрати на харчування найбільші, але саме тут економія може дати найвідчутніший результат. Борщ чи запіканка на кілька днів обходяться дешевше, ніж щодня готувати нове.

Вигідно брати великі пакети круп, макаронів, олії, адже ціна за кілограм нижча. Печиво чи булочки з домашньої кухні коштують значно дешевше, ніж магазинні аналоги.

Діти часто хочуть солодощів чи снеків. Якщо готувати домашні альтернативи — сирники, фруктові смузі, желе — це корисніше й дешевше. Замість пакетованих чипсів чи батончиків можна купувати сезонні фрукти або робити попкорн вдома.

