Экономный рацион — как сэкономить деньги, но покупать любимые продукты

Семья покупает продукты в магазине. Фото: Pexels

В условиях регулярного роста цен каждая семья время от времени сталкивается с вопросом: как экономить, но при этом не отказывать себе в любимых продуктах? Новини.LIVE разбирались, как можно это сделать комфортно и без дополнительной нагрузки на семейный кошелек.

О том, могут ли украинцы экономить, не отказывая себе в любимых продуктах, сайту Новини.LIVE рассказал финансовый консультант Иван Осипенко.

Реклама

Читайте также:

Общие советы для экономии

"Независимо от стиля питания или количества членов семьи, существуют универсальные правила, которые помогают тратить меньше. Их немного, но они действительно помогают сэкономить и уберечь от спонтанных покупок", — рассказал Осипенко.

По его словам, есть несколько общих правил, которые помогут украинцам сэкономить на продуктах:

Составление списка покупок

Если человек идет в магазин с четким списком того, что ему нужно приобрести, то возникает гораздо меньше шансов потратить деньги на импульсивные покупки.

"Здесь все просто. Когда у нас есть четкий перечень того, что мы запланировали купить, то мозг концентрируется именно на этих товарах. То есть есть цель купить, к примеру, молоко, хлеб и яблоки. Соответственно, вы будете концентрироваться именно на тех отделах магазина, где они есть, и не будете "видеть" товаров, мимо которых будете проходить", — отметил эксперт.

Сезонность продуктов

Покупая овощи и фрукты в сезон, можно сэкономить до 40% от стоимости. Например, осенью яблоки и капуста дешевле, чем зимой.

"Если есть где хранить — балкон или кладовка, то несколько ящиков яблок или мешок картофеля точно смогут сохранить вам средства", — добавил финансист.

Опт и рынки

Часто выгоднее брать большие объемы круп, масла или картофеля. На рынках цены более гибкие, чем в супермаркетах.

"Особенно это актуально семьям, где четверо и больше людей. Плюс на рынке можно поторговаться и получить дополнительную экономию", — отметил Осипенко.

Скидки и программы лояльности

Сетевые магазины предлагают акционные товары, которые можно включать в рацион, не меняя его сути.

"Однако здесь нужно быть осторожным. Потому что одно дело — сознательно покупать то, что нужно со скидкой, другое дело — становиться жертвой скидок. Во втором случае, наоборот, вместо экономии можно получить кучу продуктов, которые испортятся быстрее, чем люди успеют их съесть", — рассказал финансист.

Приготовление дома

Домашние блюда обычно в 2-3 раза дешевле, чем готовые полуфабрикаты.

Рациональное использование остатков

Из оставшихся овощей можно сделать суп, из подсохшего хлеба — сухари, а несколько порций борща или остатки котлет — заморозить.

Как экономить на продуктах, если вы — вегетарианец

Вегетарианское питание в Украине может быть довольно экономным, ведь основа — это овощи, фрукты, бобовые и крупы. В качестве источника белка можно употреблять фасоль, чечевицу или нут. Купленные в сухом виде они значительно дешевле, чем готовые консервированные.

Кроме того, летом можно делать заготовки на зиму и замораживать овощи. Ведь их цена зимой в несколько раз может быть выше, чем летом. Орехи и семена можно покупать на вес в специализированных точках, а не фасованные в супермаркете.

Также можно найти альтернативу импортным продуктам: авокадо заменить тыквой или брокколи, а вместо тофу употреблять домашний сыр.

Как экономить на продуктах людям с "обычным" рационом

Те, кто употребляет мясо, рыбу и молочные продукты, обычно тратят больше. Однако и здесь есть пространство для экономии. Мясо можно 2-3 раза в неделю заменять бобовыми или блюдами из яиц.

Кроме того, можно устраивать рыбные дни. При этом вместо лосося покупать сельдь или скумбрию. Они стоят значительно дешевле, однако тоже богаты Омега-3.

Выгоднее покупать большие упаковки кефира, творога или йогурта и распределять на несколько дней. Варенье, соленья, замораживание ягод — способ иметь любимые продукты зимой без переплаты.

Как экономить на продуктах одному человеку

Человеку, который живет один, часто сложно организовать питание экономно: продукты быстро портятся, а покупка малых порций выходит дороже. Поэтому здесь стоит разработать план питания на неделю и сразу рассчитывать, что и когда будет приготовлено. Если куплено больше мяса или овощей, их можно разделить на части и заморозить.

Макароны, крупы, яйца — всегда под рукой и долго не портятся. Лучше купить 300 граммов сыра, который точно будет съеден, чем 1 кг, который испортится. Так удается экономить, не отказываясь от разнообразия.

Как экономить на продуктах двум взрослым с двумя детьми

В семье расходы на питание самые большие, но именно здесь экономия может дать самый ощутимый результат. Борщ или запеканка на несколько дней обходятся дешевле, чем каждый день готовить новое.

Выгодно брать большие пакеты круп, макарон, масла, ведь цена за килограмм ниже. Печенье или булочки из домашней кухни стоят значительно дешевле, чем магазинные аналоги.

Дети часто хотят сладостей или снеков. Если готовить домашние альтернативы — сырники, фруктовые смузи, желе — это полезнее и дешевле. Вместо пакетированных чипсов или батончиков можно покупать сезонные фрукты или делать попкорн дома.

Ранее мы писали, что в сентябре 2025 цены на куриные яйца в украинских супермаркетах остаются стабильными. Эксперты не ожидают значительного подорожания в ближайшее время, хотя к середине осени средняя цена может измениться немного.

Также мы рассказывали, что понятие "комфортная жизнь" у каждого свое: для кого достаточно покрывать базовые потребности, а для других важно иметь возможность экономить на путешествия, обучение или другие планы. Поэтому часто возникает вопрос, какой доход нужен двум взрослым в Украине, чтобы не считать каждую копейку.