Самые дешевые куриные яйца — где искать и сколько стоит десяток в сентябре

С приближением холодного времени года украинцы ожидают подорожания куриных яиц. Но даже если востребованный продукт вырастет в цене, потребители смогут экономить, покупая поштучный товар. Нефасованные яйца традиционно дешевле, поэтому не помешает узнать, в каком супермаркете максимальная выгода.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит в Украине с ценами на поштучные куриные яйца.

Сколько стоят нефасованные яйца

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 67,90-72,53 грн. Зато минимальная цена за фасованный десяток начинается от 53 грн. Украинцы, которые стремятся максимально экономить продуктовый бюджет, могут выбирать именно поштучные яйца, хотя их продают далеко не в каждом супермаркете.

Мы проверили предложения в официальных онлайн-магазинах и выяснили, где установлены самые низкие цены. По состоянию на 25 сентября 2025 года действуют такие предложения:

Варус — 3,99 грн/шт;

Новус — 4,69 грн/шт;

Ашан — 4,60 грн/шт;

Фора — 4,69 грн/шт;

МегаМаркет — 5,70 грн/шт.

Как видно, десяток поштучных яиц в Варусе обойдется покупателям всего в 39,90 грн. Экономия составляет 12,91 грн, если сравнивать со стоимостью самой дешевой упаковки (52,90 грн). На сохраненные деньги можно приобрести еще три яйца дополнительно.

Стоимость поштучных яиц в супермаркетах Украины. Фото: Новини.LIVE

Отметим, в Варусе также продают нефасованные яйца категории С0 по 5,49 грн/шт. Они отличаются размером, поскольку немного больше продукта категории С2. В Ашане доступны куриные яйца категории СВ по 7,20 грн/шт.

Цены на упаковку яиц в супермаркетах

Минимальная стоимость в Варусе — всего 52,90 грн за упакованный десяток. Далее в списке идет АТБ с ценой 55,90 грн со скидкой (стандартная — 59,90 грн). Посетители Форы могут приобрести упаковку за 58,99 грн, Ашана — за 59,90 грн, Сільпо — за 59,99 грн, Новуса — за 56,99 грн (без скидки — 65,99 грн), Метро — за 66,46 грн, МегаМаркета — за 67,40 грн.

Украинцам нужно приготовиться к потенциальному удорожанию продукта, когда завершится сбор урожая зерновых и станет известна обновленная цена комбикормов. Поскольку в основе кормов для несушек — кукуруза, ее нехватка увеличит расходы фермеров на содержание кур, что, в свою очередь, отразится на стоимости яиц для конечных потребителей.

Напомним, в Украине морковь подешевела на 15% всего за несколько недель сентября. Посетители супермаркетов могут купить ее по 9-16 грн/кг в среднем. Это связано с низкой торгово-закупочной деятельностью на рынке.

Также мы писали, что в некоторых украинских супермаркетах немного подешевел картофель. Самая низкая цена по состоянию на сентябрь 2025 года наблюдалась в АТБ — килограмм овоща продавали потребителям по 12,95 грн.