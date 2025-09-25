Відео
Рютте зробив важливу заяву щодо постачання зброї Україні
Головна Економіка Таких цін на яйця майже не знайти — де продають найдешевші

Таких цін на яйця майже не знайти — де продають найдешевші

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 17:12
Найдешевші курячі яйця — де шукати й скільки коштує десяток у вересні
Курячі яйця. Фото: Unsplash

З наближенням холодної пори року українці очікують на дорожчання курячих яєць. Але навіть якщо затребуваний продукт зросте в ціні, споживачі зможуть економити, купуючи поштучний товар. Нефасовані яйця традиційно дешевші, тому не завадить дізнатися, в якому супермаркеті максимальна вигода.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається в Україні з цінами на поштучні курячі яйця.

Читайте також:

Скільки коштують нефасовані яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 67,90-72,53 грн. Натомість мінімальна ціна за фасований десяток починається від 53 грн. Українці, які прагнуть максимально економити продуктовий бюджет, можуть обирати саме поштучні яйця, хоча їх продають далеко не в кожному супермаркеті.

Ми перевірили пропозиції в офіційних онлайн-магазинах і з’ясували, де встановлені найнижчі ціни. Станом на 25 вересня 2025 року діють такі пропозиції:

  • Варус — 3,99 грн/шт.;
  • Новус — 4,69 грн/шт.;
  • Ашан — 4,60 грн/шт.;
  • Фора — 4,69 грн/шт.;
  • МегаМаркет — 5,70 грн/шт.

Як видно, десяток поштучних яєць у Варусі обійдеться покупцям всього у 39,90 грн. Економія становить 12,91 грн, якщо порівнювати з вартістю найдешевшої упаковки (52,90 грн). На збережені кошти можна придбати ще три яйця додатково.

Таких цін на яйця майже не знайти — де продають найдешевші - фото 1
Вартість поштучних яєць в супермаркетах України. Фото: Новини.LIVE

Зауважимо, у Варусі також продають нефасовані яйця категорії С0 по 5,49 грн/шт. Вони відрізняються розміром, оскільки трохи більші за продукт категорії С2. В Ашані доступні курячі яйця категорії СВ по 7,20 грн/шт.

Ціни на упаковку яєць в супермаркетах

Мінімальна вартість у Варусі — всього 52,90 грн за упакований десяток. Далі у списку йде АТБ з ціною 55,90 грн зі знижкою (стандартна — 59,90 грн). Відвідувачі Фори можуть придбати упаковку за 58,99 грн, Ашану — за 59,90 грн, Сільпо — за 59,99 грн, Новусу — за 56,99 грн (без знижки — 65,99 грн), Метро — за 66,46 грн, МегаМаркету — за 67,40 грн.

Українцям варто приготуватися до потенційного дорожчання продукту, коли завершиться збір врожаю зернових і стане відома оновлена ціна комбікормів. Оскільки в основі кормів для несучок — кукурудза, її нестача збільшить витрати фермерів на утримання курей, що, своєю чергою, відобразиться на вартості яєць для кінцевих споживачів.

Нагадаємо, в Україні морква подешевшала на 15% всього за кілька тижнів вересня. Відвідувачі супермаркетів можуть купити її по 9-16 грн/кг у середньому. Це пов’язано з низькою торгово-закупівельною діяльністю на ринку.

Також ми писали, що в деяких українських супермаркетах трохи подешевшала картопля. Найнижча ціна станом на вересень 2025 року спостерігалася в АТБ — кілограм овочу продавали споживачам по 12,95 грн.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
