Головна Економіка В Україні переписали ціни на помідори та огірки — нова вартість

В Україні переписали ціни на помідори та огірки — нова вартість

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 15:05
Нові ціни на помідори та огірки — що відбувається в супермаркетах і скільки коштує кілограм
Помідори в супермаркеті. Фото: Pexels

В українських супермаркетах з’явилися нові ціни на улюблені сезонні овочі — помідори та огірки. З огляду на наближення холодної пори року споживачі перебувають в очікуванні планомірного дорожчання продуктів. Але станом на кінець вересня ще можна придбати товари за вигідними цінами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з вартістю помідорів та огірків наприкінці вересня 2025 року.

Читайте також:

Скільки коштує кілограм помідорів

Згідно з Мінфіном, середня ціна червоних томатів перебуває на рівні 74,85 грн/кг. Індекс споживчих цін у вересні склав 99,97%, тобто за місяць майже нічого не змінилося. Натомість у серпні цей показник відносно липня становив 86,09% (здешевлення на майже 14%).

Ми перевірили актуальні ціни на тепличні помідори в популярних мережах супермаркетів і з’ясували, скільки мінімально повинні віддати споживачі за кілограм улюбленого овочу. Станом на 26 вересня маємо такі показники (без урахування знижок та акційних пропозицій):

  • МегаМаркет — 45,40 грн/кг;
  • Метро — 49,90 грн/кг;
  • Фора — 49,90 грн/кг;
  • Варус — 54,90 грн/кг;
  • Новус — 54,99 грн/кг;
  • Ашан — 56,90 грн/кг;
  • АТБ — 57,49 грн/кг;
  • Сільпо — 60 грн/кг.
В Україні переписали ціни на помідори та огірки — нова вартість - фото 1
Динаміка зміни індексу цін на помідори в Україні. Фото: скриншот/Мінфін

Що відбувається з цінами на огірки

За інформацією спеціалізованого порталу EastFruit, тепличні комбінати знову підняли відпускні ціни на огірки у вересні 2025 року. Оптова вартість перебуває на рівні 30-50 грн/кг (0,72-1,21 дол./кг), що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Така тенденція виникла з огляду на скорочення ринкової пропозиції при збереженні високого попиту серед споживачів. Ґрунтовий огірок практично зник із продажу, а постачання з теплиць пригальмували через прохолодні погодні умови.

Ми промоніторили ціни в супермаркетах і дізналися, де найбільш вигідно купувати продукт станом на кінець вересня:

  • Метро — 29,90 грн/кг;
  • Ашан — 34,90 грн/кг;
  • АТБ — 37,89 грн/кг;
  • Фора — 37,90 грн/кг;
  • Новус — 39,99 грн/кг;
  • Варус — 42,90 грн/кг;
  • МегаМаркет — 52,90 грн/кг;
  • Сільпо — 55 грн/кг.

Попри невелике дорожчання у вересні, тепличні огірки коштують на 24% дешевше, ніж в аналогічний період 2024 року. Звісно, з наближенням пізньої осені та зими ціни в супермаркетах традиційно підуть вгору.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть економити на курячих яйцях, купуючи поштучний товар. Зокрема у Варусі десяток обійдеться у 39,99 грн, а найдешевша упаковка в супермаркеті коштує майже на 13 грн більше.

Також ми писали, що в Україні трохи знизилися ціни на картоплю. Середня вартість впала до 15,87 грн/кг проти 16,17 грн в першій половині вересня. Найдешевше овоч продають в АТБ — від 12,95 грн/кг.

покупки помідор огірки супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
