В Україні оновили ціни на часник — що відбувається в супермаркетах і чого чекати далі

Одним із найбільш затребуваних овочів на українських кухнях є часник. Ціни на продукт залишаються високими, однак у вересні відбулося незначне здешевлення. Постає питання, скільки потрібно віддати за кілограм часнику і де споживачам знайти вигідні пропозиції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на часник у супермаркетах України.

Вартість часнику в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість кілограма часнику перебуває на рівні 147,98 грн. Індекс споживчих цін у вересні 2025 року склав 93,27%, тобто продукт подешевшав на 6,73% порівняно з серпнем. І дійсно, понад місяць тому овоч коштував 150,88 грн/кг у середньому. Станом на серпень цей індекс відносно липня досяг рівня 102,94%.

Ми промоніторили актуальні пропозиції в різних популярних мережах супермаркетів і дізналися, скільки доведеться віддати покупцям за кілограм продукту 30 вересня. Результати виявилися такими:

Ашан — 127,30 грн/кг;

Новус — 134 грн/кг;

АТБ — 137,95 грн/кг;

Варус — 139,90 грн/кг;

Метро — 145,50 грн/кг;

Сільпо — 159 грн/кг;

МегаМаркет — 185,10 грн/кг.

Як видно, найвигіднішу ціну встановили в Ашані, а найбільше заплатити за кілограм овочу доведеться відвідувачам МегаМаркету. Що цікаво, різниця у вартості між цими супермаркетами досягає 57,80 грн/кг. Це доволі великий розрив як для одного продукту.

Вартість кілограма часнику в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Що буде з цінами на овочі в жовтні

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у генерального директора Української аграрної конфедерації Павла Коваля, чого очікувати від цін на продукти з борщового набору найближчим часом.

Наприкінці вересня спостерігається сезонне насичення ринку, тому вартість багатьох товарів знизилася. Але вигода триватиме недовго, впевнений Коваль, бо наближається холодна пора року. Постачальникам доведеться думати, як і де зберігати врожай, коли з’являться перші заморозки.

"Це додаткові витрати на складські приміщення, овочесховища, додаткову логістику, утримання цих складських приміщень тощо. Тому овочі знову можуть трохи зрости в ціні. Плюс далі чекатимемо Різдва і новорічних свят", — констатував експерт.

Не виключено, що всі овочі з борщового набору — картопля, капуста, буряк, морква і часник — подорожчають на 5-6 грн відносно вересневої вартості вже наприкінці жовтня. Поки цінники залишаються на відносно низькому рівні, час запасатися продуктами.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на курячі яйця в Україні залишаються стабільними багато місяців поспіль. Але ближче до зими вартість може змінитися у бік підвищення за умови дорожчання кормів та електроенергії.

Також ми писали, що картопля трохи подешевшала наприкінці вересня 2025 року. Середня ціна впала до 15,87 грн/кг проти 16,17 грн на початку місяця. Найдешевше купити овоч можна в АТБ по 12,95 грн/кг.