В Украине обновили цены на чеснок — что происходит в супермаркетах и ​​чего ждать дальше

Чеснок. Фото: Pexels

Одним из самых востребованных овощей на украинских кухнях является чеснок. Цены на продукт остаются высокими, однако в сентябре произошло незначительное удешевление. Возникает вопрос, сколько нужно отдать за килограмм чеснока и где потребителям найти выгодные предложения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на чеснок в супермаркетах Украины.

Реклама

Читайте также:

Стоимость чеснока в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость килограмма чеснока находится на уровне 147,98 грн. Индекс потребительских цен в сентябре 2025 года составил 93,27%, то есть продукт подешевел на 6,73% по сравнению с августом. И действительно, более месяца назад овощ стоил 150,88 грн/кг в среднем. По состоянию на август этот индекс относительно июля достиг уровня 102,94%.

Мы промониторили актуальные предложения в разных популярных сетях супермаркетов и узнали, сколько придется отдать покупателям за килограмм продукта 30 сентября. Результаты оказались такими:

Ашан — 127,30 грн/кг;

Новус — 134 грн/кг;

АТБ — 137,95 грн/кг;

Варус — 139,90 грн/кг;

Метро — 145,50 грн/кг;

Сільпо — 159 грн/кг;

МегаМаркет — 185,10 грн/кг.

Как видно, самую выгодную цену установили в Ашане, а больше всего заплатить за килограмм овоща придется посетителям МегаМаркета. Что интересно, разница в стоимости между этими супермаркетами достигает 57,80 грн/кг. Это довольно большой разрыв как для одного продукта.

Стоимость килограмма чеснока в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Что будет с ценами на овощи в октябре

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у генерального директора Украинской аграрной конфедерации Павла Коваля, чего ожидать от цен на продукты из борщевого набора в ближайшее время.

В конце сентября наблюдается сезонное насыщение рынка, поэтому стоимость многих товаров снизилась. Но выгода продлится недолго, уверен Коваль, ведь приближается холодное время года. Поставщикам придется думать, как и где хранить урожай, когда появятся первые заморозки.

"Это дополнительные расходы на складские помещения, овощехранилища, дополнительную логистику, содержание этих складских помещений и тому подобное. Поэтому овощи снова могут немного вырасти в цене. Плюс дальше будем ждать Рождества и новогодних праздников", — констатировал эксперт.

Не исключено, что все овощи из борщевого набора — картофель, капуста, свекла, морковь и чеснок — подорожают на 5-6 грн относительно сентябрьской стоимости уже в конце октября. Пока ценники остаются на относительно низком уровне, время запасаться продуктами.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на куриные яйца в Украине остаются стабильными много месяцев подряд. Но ближе к зиме стоимость может измениться в сторону повышения при условии подорожания кормов и электроэнергии.

Также мы писали, что картофель немного подешевел в конце сентября 2025 года. Средняя цена упала до 15,87 грн/кг против 16,17 грн в начале месяца. Дешевле всего купить овощ можно в АТБ по 12,95 грн/кг.