Главная Экономика Старых цен больше нет — сколько стоят яйца и где найти дешевле

Старых цен больше нет — сколько стоят яйца и где найти дешевле

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 17:12
Цены на яйца в АТБ изменили траекторию — сколько надо отдать за десяток в октябре
Куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Многих украинцев привлекают цены на куриные яйца в АТБ, поскольку там обычно выгоднее покупать этот востребованный продукт. Мы узнали, сколько придется отдать потребителям за десяток нефасованных и упакованных яиц в АТБ по состоянию на начало октября 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в Украине.

Читайте также:

Сколько стоят поштучные яйца

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 67,90-72,53 грн. Зато поштучный продукт стоит гораздо дешевле, благодаря чему украинцы могут экономить семейный бюджет. Мы проверили актуальные цены в популярных сетях супермаркетов и узнали, где максимальная выгода.

В частности в АТБ продают одно яйцо категории С1 по 4,99 грн/шт. Получается, десяток обойдется в 49,99 грн. Для сравнения, самая дешевая упаковка продукта аналогичной категории стоит 55,90 грн (без скидки — 59,90 грн). То есть экономия достигает почти 10 грн, если не учитывать акционное предложение.

Вартість яєць в АТБ
Цена поштучных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE
Яйця в лотку
Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В других супермаркетах ситуация немного отличается. Дешевле всего поштучные яйца стоят в Варусе — 3,99 грн/шт. (категория С2). В Новусе, Ашане и Форе удастся купить нефасованный товар по 4,89 грн/шт. В МегаМаркете цена самая высокая среди всех проанализированных сетей — 6 грн/шт.

Цены на упакованные яйца

Проблема в том, что поштучные яйца удастся найти не в каждом магазине. Поэтому приходится покупать упакованный продукт. Минимальная цена за фасованный десяток начинается от 53 грн. Мы промониторили интернет-магазины известных супермаркетов и выяснили, где потребители получат наибольшую выгоду.

Інфографіка з цінами на яйця
Минимальные цены на упаковку яиц. Фото: Новини.LIVE

Стоит отметить, что ближе к холодному времени года стоимость востребованного продукта начнет расти. Какой будет динамика, станет понятно после сбора урожая кукурузы и установления новой цены на комбикорм. Ведь расходы фермеров на производство постоянно колеблются из-за удорожания логистики и электроэнергии.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, осенью 2025 года цены на борщевой набор немного снизились, но ненадолго. Уже с середины октября из-за расходов на хранение и логистику овощи подорожают, а к зимним праздникам — еще больше.

Также мы писали, что происходит с ценами на чеснок в украинских супермаркетах. По состоянию на конец сентября продукт немного подешевел, хотя минимальная сумма за килограмм достигает 127,30 грн в Ашане.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
