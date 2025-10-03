Видео
Сезон дает о себе знать — что произошло с ценами на морковь

Сезон дает о себе знать — что произошло с ценами на морковь

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 11:17
Морковь в супермаркетах — что происходит с ценами и какие продукты могут подорожать
Морковь в супермаркете. фото: Новини.LIVE

В конце сентября в Украине зафиксировали повышение цен на морковь. Фермеры в основных регионах производства отгружали товар по 8-15 грн/кг, что в среднем на 24% дороже, чем неделей ранее. Возникает вопрос, повлияла ли такая тенденция на показатели в украинских супермаркетах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на морковь.

Читайте также:

Сколько стоит морковь в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость находится на уровне 12,13 грн/кг. В то же время аналитики проекта EastFruit зафиксировали рост торговой активности на рынке, что стимулировало повышение цен на востребованный продукт. Основная причина изменения — сокращение предложения моркови из-за сезонного фактора.

Мы промониторили актуальные предложения в разных сетях супермаркетов и выяснили, сколько украинцам нужно отдать за килограмм овоща. Результат по состоянию на 3 октября 2025 года оказался таким:

  • Метро — 9,50 грн/кг;
  • АТБ — 9,89 грн/кг;
  • Фора — 9,90 грн/кг;
  • Варус — 9,90 грн/кг;
  • Сільпо — 10,80 грн/кг;
  • Новус — 10,89 грн/кг;
  • МегаМаркет — 15,90 грн/кг;
  • Ашан — 17,50 грн/кг.
Інфографіка з цінами на моркву
Стоимость килограмма моркови в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Какие продукты подорожают в Украине

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у генерального директора Украинской аграрной конфедерации Павла Коваля, что будет с ценами на овощи борщевого набора в октябре 2025 года. По словам эксперта, пока что сохраняются относительно низкие показатели в супермаркетах ввиду сезонного насыщения рынка. Однако скоро ситуация изменится.

"Так продлится недолго, потому что приближаются холода. И где-то с середины октября нужно будет думать, где овощи хранить в зимний период. А это дополнительные расходы на складские помещения, овощехранилища, логистику, содержание этих складских помещений и т.д.", — констатировал Коваль.

Иными словами, когда придут первые заморозки, востребованные овощи — картофель, свекла, морковь, чеснок, лук и другие — подорожают. Уже в конце октября цена может вырасти на 5-6 грн/кг. Поэтому как раз время запасаться продуктами на зиму, пока позволяют финансы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине не спешат дешеветь куриные яйца. Минимальная стоимость упаковки по состоянию на начало октября — 53 грн. Экономить можно на поштучном продукте, хотя не все супермаркеты его продают.

Также мы писали, что чеснок в сентябре подешевел на 6,7%, а средняя цена составила 147,98 грн/кг. Наименьшая стоимость — в Ашане (127,30 грн), самая высокая — в МегаМаркете (185,10 грн), поэтому есть возможность сэкономить деньги.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
