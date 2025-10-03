Нові ціни на продукти — які товари краще закупити в жовтні та чому

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Вересень і початок жовтня — це традиційні періоди насичення ринку, коли полиці супермаркетів наповнені фермерським продуктом нового врожаю. Завдяки достатній пропозиції ціни на більшість затребуваних овочів знизилися. Проте позитивна тенденція триватиме недовго.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у генерального директора Української аграрної конфедерації Павла Коваля, до чого готуватися споживачам восени.

Час запасатися продуктами

Поки триває сприятливий ціновий період, українцям варто закуповувати овочі, зберігаючи їх на зиму і весну. Це дозволить значно зекономити в недалекому майбутньому, коли вартість улюблених продуктів різко підскочить.

"Сьогодні найбільш зручний період, коли треба запасатись на зиму, в кого є такі можливості. Бо зараз на ринок вплинула суха погода в значній кількості регіонів. І тому аграрії "викинули" на ринок всі свої запаси та весь асортимент", — пояснив Павло Коваль.

Вже наприкінці жовтня показники в супермаркетах почнуть зростати. Це торкнеться не лише сезонних овочів, зокрема картоплі, цибулі та часнику, але й товарів, виробництво яких зав’язане на зернових культурах.

Які продукти почнуть дорожчати восени

Перша група товарів, яких не омине дорожчання — це овочі з борщового набору. Коли прийдуть перші заморозки, фермерам знадобиться місце для безпечного зберігання врожаю. Тоді зростуть витрати на складські приміщення, овочесховища, логістику, додаткове утримання цих складів тощо.

Споживачам варто приготуватися, що картопля, морква, буряк, капуста, цибуля та часник додадуть в ціні орієнтовно 5-6 грн уже наприкінці другого місяця осені. Далі почнеться подорожчання хліба, оскільки в структурі собівартості великі частки займають:

логістика;

пальне;

енергоносії;

електроенергія;

заробітна плата.

Враховуючи супутні витрати виробників, необхідно готуватися до загального річного дорожчання хліба на 22-23%. Навіть знижений експорт зернових не допоможе повернути ціни до попереднього рівня. Натомість протилежна ситуація передбачається з вартістю соняшникової олії.

"Можемо гарантувати одне: олії, попри зниження врожаїв, знову в 9, 10, 11 разів буде вироблено більше, ніж потрібно для внутрішнього ринку. Якщо нам треба десь 450-500 тисяч тонн, то ми близько 5 мільйонів тонн виробимо", — констатував Павло Коваль.

Це означає, що дефіциту боятися не варто. Достатня пропозиція позитивно вплине на формування ціни і не допустить різкого дорожчання товару. Передумов для подібного результату станом на початок жовтня 2025 року немає.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні зафіксували подорожчання моркви, оскільки фермери відвантажували свій продукт по 8-15 грн/кг (+24%). Ціни в супермаркетах починаються від 9,50 грн/кг і доходять до 17,50 грн/кг.

Також ми писали, що часник в Україні трохи подешевшав — середня ціна знизилася до 147,98 грн/кг. Найменше коштів треба віддати в Ашані (127,30 грн/кг), а найбільше — у МегаМаркеті (185,10 грн/кг).