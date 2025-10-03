Видео
Главная Экономика Цены готовятся к росту — какие продукты подорожают и когда

Цены готовятся к росту — какие продукты подорожают и когда

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 17:12
Новые цены на продукты — какие товары лучше закупить в октябре и почему
Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Сентябрь и начало октября — это традиционные периоды насыщения рынка, когда полки супермаркетов наполнены фермерским продуктом нового урожая. Благодаря достаточному предложению цены на большинство востребованных овощей снизились. Однако положительная тенденция продлится недолго.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у генерального директора Украинской аграрной конфедерации Павла Коваля, к чему готовиться потребителям осенью.

Читайте также:

Время запасаться продуктами

Пока длится благоприятный ценовой период, украинцам стоит закупать овощи, сохраняя их на зиму и весну. Это позволит значительно сэкономить в скором будущем, когда стоимость любимых продуктов резко подскочит.

"Сегодня наиболее удобный период, когда надо запасаться на зиму, у кого есть такие возможности. Потому что сейчас на рынок повлияла сухая погода в значительном количестве регионов. И поэтому аграрии "выбросили" на рынок все свои запасы и весь ассортимент", — пояснил Павел Коваль.

Уже в конце октября показатели в супермаркетах начнут расти. Это коснется не только сезонных овощей, в частности картофеля, лука и чеснока, но и товаров, производство которых завязано на зерновых культурах.

Какие продукты начнут дорожать осенью

Первая группа товаров, которых не обойдет подорожание — это овощи из борщевого набора. Когда придут первые заморозки, фермерам понадобится место для безопасного хранения урожая. Тогда возрастут расходы на складские помещения, овощехранилища, логистику, дополнительное содержание этих складов и пр.

Потребителям стоит приготовиться, что картофель, морковь, свекла, капуста, лук и чеснок прибавят в цене ориентировочно 5-6 грн уже в конце второго месяца осени. Далее начнется подорожание хлеба, поскольку в структуре себестоимости большие доли занимают:

  • логистика;
  • горючее;
  • энергоносители;
  • электроэнергия;
  • заработная плата.

Учитывая сопутствующие расходы производителей, необходимо готовиться к общему годовому удорожанию хлеба на 22-23%. Даже сниженный экспорт зерновых не поможет вернуть цены к предыдущему уровню. Зато противоположная ситуация предполагается со стоимостью подсолнечного масла.

"Можем гарантировать одно: масла, несмотря на снижение урожаев, снова в 9, 10, 11 раз будет произведено больше, чем нужно для внутреннего рынка. Если нам надо где-то 450-500 тысяч тонн, то мы около 5 миллионов тонн произведем", — констатировал Павел Коваль.

Это означает, что дефицита бояться не стоит. Достаточное предложение положительно повлияет на формирование цены и не допустит резкого удорожания товара. Предпосылок для подобного результата по состоянию на начало октября 2025 года нет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине зафиксировали подорожание моркови, поскольку фермеры отгружали свой продукт по 8-15 грн/кг (+24%). Цены в супермаркетах начинаются от 9,50 грн/кг и доходят до 17,50 грн/кг.

Также мы писали, что чеснок в Украине немного подешевел — средняя цена снизилась до 147,98 грн/кг. Меньше всего денег надо отдать в Ашане (127,30 грн/кг), а больше всего — в МегаМаркете (185,10 грн/кг).

товары овощи хлеб супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
