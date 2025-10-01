Видео
Главная Экономика Зерновые, хлеб и масло — к чему готовиться украинцам в октябре

Зерновые, хлеб и масло — к чему готовиться украинцам в октябре

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 07:15
Цены на хлеб и масло — к чему готовиться украинцам в октябре и что будет с рынком зерна
Хлеб на столе. Фото: Pexels

Фермеры в Украине продолжают сбор зерновых. Нынешний урожай пшеницы, несмотря на неблагоприятный сезон, по оценкам аграриев, сохранился почти на прошлогоднем уровне. И этого будет достаточно для обеспечения внутренних потребностей и гарантии продовольственной безопасности.

О том, какими будут цены на хлеб и растительное масло в октябре, и что ждет агрорынок, рассказал Новини.LIVE генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

Читайте также:

По его словам, несмотря на высокие урожаи пшеницы, цена на хлеб все же будет расти.

"Потому что сегодня в структуре себестоимости одного килограмма хлебобулочных изделий сырье составляет значительно меньшую долю по сравнению с прошлыми годами, когда традиционно мы связывали подорожание хлеба именно с сырьем, с мукой, с подсолнечным маслом и так далее", — пояснил эксперт.

По его словам, сегодня значительно более высокие доли в структуре себестоимости приходятся на такие статьи, как:

  • логистика;
  • горючее;
  • энергоносители;
  • электроэнергия;
  • заработная плата.

В условиях дефицита кадров производители вынуждены повышать зарплаты, и это создает дополнительную конкуренцию на рынке труда. Поэтому все эти факторы вызывают плавное подорожание хлеба.

Эксперт напомнил, что с прошлого сентября рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия составляет около 22-23%, то есть в среднем хлеб дорожал на 1,5% ежемесячно.

"При этом производители хлеба балансируют на грани рентабельности от 0 до 5%. И это достаточно низкий процент по сравнению с другими отраслями. Когда, например, с 1 сентября тарифы на электроэнергию для бизнеса были повышены, то цены на хлеб не поднимались резко на такой же уровень подорожания электроэнергии, а плавно росли на 1-1,5 до 2%", — добавил Коваль.

Эксперт подчеркнул, что до конца года цена на хлеб будет продолжать расти, и его общее подорожание за 2025 год составит 22-23%.

"Если даже будут, например, перебои с экспортом и будут поджимать излишки зерна на внутреннем рынке, то цены на зерновые могут снизиться. Но ни на хлеб, ни на муку, ни на хлебобулочные изделия это резко не повлияет", — пояснил он.

Подсолнечное масло

Директор Украинской аграрной конфедерации напомнил, что по состоянию на конец сентября сбор подсолнечника задерживается на 10-20 дней в зависимости от региона. Пока что, по словам Коваля, эту культуру массово собирают в южных и центральных регионах Украины.

"Запад, север и северная часть центральных областей, Днепропетровщина, Полтавщина из-за погодных условий и из-за смещения созревания культур к жатве еще не приступили. Плюс погода в некоторых регионах меняется, что тоже повлияет на сроки сбора урожая подсолнечника", — добавил он.

Была очень холодная весна, немного запоздалые посевы, и некоторые пересевали подсолнечник, пояснил эксперт.

"Но если посмотреть по южным центральным областям, где уже собирают, то урожайность ниже по сравнению с прошлым годом. И если сравнить с 20 или 25 сентября прошлого года, то мы собираем вдвое медленнее", — отметил аграрий.

По его словам, в прошлом году урожай составлял примерно 20-21 центнер на гектар. А по состоянию на конец сентября этого года уже собрано 25-26% подсолнечника, урожайность которого составляет 17-17,5 центнера на гектар.

"Точно можем гарантировать одно: подсолнечного масла, несмотря на снижение урожаев, снова в 9, 10, 11 раз будет произведено больше, чем нужно для внутреннего рынка. Если нам надо там где-то 450-500 тысяч тонн, то мы где-то около 5 миллионов тонн произведем", — добавил он.

Аграрий подчеркнул, что пока предпосылок для роста цены на растительное масло нет.

Посевная кампания

Павел Коваль отметил, что сейчас идет посевная, аграрии засевают озимую пшеницу. И пока прогнозы по урожайности неутешительны, поскольку сентябрь был очень засушливым.

По его словам, ситуация достаточно сложная, и есть уже осторожные ожидания, что, возможно, в этом году будут ниже посевные площади озимой пшеницы. Поэтому в результате это может повлиять на валовой сбор 2026 года.

Ранее мы писали, что из-за сезонного насыщения рынка овощами открытого грунта стоит запастись некоторыми продуктами, чтобы сэкономить. Также эксперт рассказал, как украинцы могут экономить, не отказывая себе в любимых продуктах.

цены на хлеб продукты зерно финансы зерновые
Настя Рейн - журналист
Автор:
Настя Рейн
