Ціни на хліб та олію — до чого готуватися українцям у жовтні та що буде з ринком зерна

Фермери в Україні продовжують збір зернових. Цьогорічний врожай пшениці, попри несприятливий сезон, за оцінками аграріїв, зберігся майже на тогорічному рівні. І цього буде достатньо для забезпечення внутрішніх потреб і гарантій продовольчої безпеки.

Про те, якими будуть ціни на хліб та олію в жовтні, і що чекає на агроринок, розповів Новини.LIVE генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.

За його словами, попри високі врожаї пшениці, ціна на хліб все ж таки зростатиме.

"Бо станом на сьогодні в структурі собівартості одного кілограма хлібобулочних виробів сировина складає значно меншу частку порівняно з минулими роками, коли традиційно ми пов'язували здорожчання хліба саме із сировиною, з борошном, з олією тощо", — пояснив експерт.

За його словами, сьогодні значно вищі частки в структурі собівартості припадають на такі статті, як:

логістика;

пальне;

енергоносії;

електроенергія;

заробітна плата.

В умовах дефіциту кадрів виробники змушені підвищувати зарплати, і це створює додаткову конкуренцію на ринку праці. Тож усі ці фактори спричиняють плавне здорожчання хліба.

Експерт нагадав, що з минулого вересня зростання цін на хліб та хлібобулочні вироби становить близько 22-23%, тобто в середньому хліб дорожчав на 1,5% щомісяця.

"При цьому виробники хліба балансують на межі рентабельності від 0 до 5%. І це досить низький відсоток порівняно з іншими галузями. Коли, наприклад, з 1 вересня тарифи на електроенергію для бізнесу були підвищені, то ціни на хліб не підіймалися різко на такий же рівень здорожчання електроенергії, а плавно зростали на 1-1,5 до 2%", — додав Коваль.

Експерт наголосив, що до кінця року ціна на хліб продовжуватиме зростати, і його загальне здорожчання за 2025 рік складе 22-23%.

"Якщо навіть будуть, наприклад, перебої з експортом і підтискатимуть надлишки зерна на внутрішньому ринку, то ціни на зернові можуть знизитись. Але ні на хліб, ні на борошно, ні на хлібобулочні вироби це різко не вплине", — пояснив він.

Олія

Директор Української аграрної конфедерації нагадав, що станом на кінець вересня збір соняшнику затримується на 10-20 днів залежно від регіону. Поки що, за словами Коваля, цю культуру масово збирають у південних і центральних регіонах України.

"Захід, північ і північна частина центральних областей, Дніпропетровщина, Полтавщина через погодні умови й зміщення дозрівання культур до жнив ще не приступили. Плюс погода в деяких регіонах змінюється, що теж вплине на терміни збору врожаю соняшника", — додав він.

Була дуже холодна весна, трохи запізнілі посіви, тож дехто пересівав соняшник, пояснив експерт.

"Але якщо подивитися по південних і центральних областях, де вже збирають, то врожайність нижча порівняно з минулим роком. І якщо порівняти із 20 чи 25 вересня минулого року, то ми збираємо вдвічі повільніше", — зазначив аграрій.

За його словами, минулого року врожай становив приблизно 20-21 центнер на гектар. А станом на кінець вересня цього року вже зібрано 25-26% соняшнику, врожайність якого складає 17-17,5 центнерів на гектар.

"Точно можемо гарантувати одне: олії, попри зниження врожаїв, знову у 9, 10, 11 разів буде вироблено більше, ніж потрібно для внутрішнього ринку. Якщо нам треба там десь 450-500 тисяч тонн, то ми десь близько 5 мільйонів тонн виробимо", — додав він.

Аграрій підкреслив, що поки передумов для зростання ціни на олію немає.

Посівна кампанія

Павло Коваль зазначив, що нині йде посівна, аграрії засівають озиму пшеницю. І поки прогнози щодо врожайності невтішні, оскільки вересень був дуже посушливим.

За його словами, ситуація досить складна, і є вже обережні очікування, що, можливо, цьогоріч будуть нижчі посівні площі озимої пшениці. Тож у результаті це може вплинути на валовий збір 2026 року.

Раніше ми писали, що через сезонне насичення ринку овочами відкритого ґрунту варто запастися деякими продуктами, щоб зекономити. Також експерт розповів, як українці можуть заощаджувати, не відмовляючи собі в улюблених продуктах.